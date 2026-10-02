200 guitarras uruguayas

Organizado por el Instituto Nacional de Música y el Ministerio de Educación y Cultura, con la participación de la Dirección Nacional de Educación, Bicentenario Uruguay, la Intendencia de Montevideo y el Municipio A, tuvo lugar ayer en el Parque Débora Céspedes del Cerro de Montevideo este ensamble instrumental dispuesto y capaz de interpretar piezas fundamentales del acervo cultural oriental en el marco del Día Internacional de la Música. El espectáculo contó con la dirección musical de Guzmán Mendaro y los arreglos de Julio Cobelli, Andrés Poly Rodríguez y el propio Mendaro, y se apoyó en la idea de que “la música construye memoria e identidad” y “acompaña distintos momentos de la vida y forma parte de nuestra historia individual y colectiva”.