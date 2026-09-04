Frente a la violencia

“El dolor se transforma en lucha”, dice uno de los tantos posteos en redes sociales publicados ayer, en el marco de la concentración y movilización convocada por la Asociación de Estudiantes de Medicina que fue desde la facultad hasta el Palacio Legislativo. Los estudiantes, además, decidieron ocupar el edificio anexo de la Facultad de Medicina, donde ocurrió el intento de femicidio de una estudiante por parte de un compañero de clase.

En una conferencia de prensa, la asociación reclamó un mayor presupuesto para la educación, en particular para atender situaciones de violencia. Manifestó la necesidad de que los docentes de la facultad tengan formación para acompañar a los estudiantes frente a esos casos y en materia de salud mental.

También ocuparon sus facultades los centros de estudiantes de Química, Psicología, Humanidades y Ciencias de la Educación y Arquitectura, Diseño y Urbanismo, mientras que los de Información y Comunicación y de Ciencias Sociales convocaron asambleas para evaluar medidas similares.