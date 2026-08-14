Rescates y política

El número de muertes que causó el terremoto del lunes en Colombia aumentó este jueves a 273, informaron las autoridades, que también reportaron 3.824 heridos y 377 desaparecidos.

Varios países ofrecieron ayuda en las tareas de rescate de sobrevivientes atrapados en los escombros y de asistencia a los damnificados. Uno de ellos fue México, que ha atravesado experiencias similares.

Sin embargo, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, informó este jueves que una brigada del ejército que estaba lista para sumarse a las tareas, y que trabajó en 98 países, no pudo ser desplegada porque el gobierno de Colombia le exigió una certificación adicional. Por el contrario, sí se permitió el ingreso de equipos de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel.

En una conferencia de prensa se le preguntó a Sheinbaum si hablaría al respecto con su par colombiano, Abelardo de la Espriella. “No es un conflicto. No hay problema. Solo estoy informando de la solidaridad que ofreció México”, respondió la presidenta. A su vez, el canciller de Colombia, Omar Bula, dijo a la prensa que se está aceptando ayuda “sin ninguna consideración política o ideológica”.