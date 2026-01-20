Siete conjuntos actuarán esta noche, martes 20 de enero, en el Teatro de Verano Ramón Collazo durante la Avant Première de Daecpu, “la noche donde el Carnaval se muestra primero”, que da comienzo a esta edición de la fiesta de Momo. La conducción estará a cargo de Álvaro Recoba y Paola Bianco, quien hace pocas horas confirmó en su cuenta de Instagram que seguirá formando dupla con el icónico presentador en esta edición del concurso oficial.

La grilla incluye a los ganadores de cada categoría en 2025 y dos murgas invitadas:

20.00: La Sara del Cordón, ganadora en Sociedades de Negros y Lubolos. 20.40: Tabú, ganadora en Revistas. 21.20: Los Rolin, ganador en Humoristas. 22.00: Doña Bastarda, ganadora en Murgas. 22.40: Momosapiens, ganador en Parodistas. 23.20: La Trasnochada, murga invitada. 0.00: Falta y Resto, murga invitada.

Las entradas cuestan $330 para la platea alta, $430 para la platea media y $530 para la platea baja. Están a la venta en Abitab y en la boletería del teatro. Hay 20% de descuento con tarjetas BROU y Cabal.

El jueves 22 se realizará el desfile inaugural y el lunes 26 comenzará la primera rueda de la competencia en el Collazo.