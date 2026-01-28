El proyecto nació hace unos meses en un bar de Buenos Aires, en una de esas noches de invierno en las que –entre charlas y copas– los carnavaleros sueltan una tormenta de ideas, la mayoría de las cuales no llegarán a cumplirse. Pero esta sí. Y fueron bastante rápidos el proceso y la concreción. Se trata de un cancionero de murga uruguaya con sus letras y acordes correspondientes, acompañado de historias, anécdotas y de versiones grabadas de las canciones elegidas.

En la mesa de aquel boliche estaban Jesús Fernández, docente y tallerista que reside en Argentina, y Fabián Cardozo, escritor y periodista, quien por asuntos laborales cruza seguido el charco. Al principio el proyecto se dirigía al desarrollo del estilo de la murga uruguaya en el país vecino, pero derivó en Cantate una, el libro que fue presentado el sábado pasado en Lo de Silverio.

“Lo novedoso es que esta edición permite ser accesible para diferentes públicos: quien tenga ganas de aprender a tocar con la guitarra las canciones, quien quiera escuchar esas versiones y quien quiera un libro de historias de carnaval”, explicó a la diaria Maximiliano Xicart, profesor de Historia, magister en Educación y letrista de varios conjuntos de carnaval.

Xicart es amigo de la adolescencia de Cardozo. Cuando recibió el llamado para sumarse al equipo de trabajo, al comienzo no entendió en qué podría aportar: “Recién cuando me describió lo que habían imaginado ellos me pareció maravilloso. Fabián me sumó para darle un contexto histórico y Jesús, por su lado, sumó a Pablo Riquero para los arreglos musicales y el canto”.

Cantate una presenta diez clásicos del siglo XX y el siglo XXI, además de un prólogo y un epílogo escrito por los autores en prosa y poesía murguera. La elección de las canciones no fue nada sencilla, sobre todo teniendo en cuenta que arrancaron con un borrador de 50: “Votamos entre los cuatro, basados en argumentos desde lo musical, temporal, y en que abarque tanto murgas clásicas como las llamadas murgas jóvenes. Fue un proceso de votación largo”.

“Mi rol fue aportar la mirada de la historia que explica la canción. El ejercicio estuvo muy divertido porque implicaba una combinación de literatura e historia, porque leía las canciones, las anécdotas de su creación, y pensaba en la relación con el contexto que pueda explicar las decisiones creativas y poéticas de sus autores”.

Para Xicart, es importante detenerse en el concepto de clásico, ya que remite a “lo temporal y vivencial, es decir, son el tiempo y la vivencia los que convierten algo en clásico. Por eso hay canciones que quizás algunos digan ‘pero ¿esto es un clásico?’. Sí, porque no es sólo el tiempo que lo añeja, es cómo lo viven las personas que evocan esa canción. Por eso incluimos canciones como ‘La niebla’, de Agarrate Catalina 2008, o ‘Al sur del atardecer’, de Cayó la Cabra 2015. Dos canciones nuevas que se han transformado en clásicos”.

Es que las generaciones más chicas “las cantan en un asado o al final de un ensayo de murga joven”, agregó Cardozo, así como la retirada de La Mojigata 2005, esa que habla de “las mudanzas en la cabeza”, que también integra este cancionero. De décadas anteriores aparecen himnos como ‘La compañera’ (Araca la Cana), ‘Los colores’ (La Nueva Mionga) y ‘Los pájaros’ (Asaltantes con Patente), entre otros.

El periodista remarcó la disposición de Acercándonos, la editorial argentina detrás del proyecto, que –ante la demanda del género del otro lado del río– se mostró decidida a apoyarlos y arriesgó en un momento complejo: “Lo sacamos rápido porque la editorial se la jugó. Se puso la fecha para grabar y fuimos para adelante. Entendieron que era para sacar este carnaval, y la verdad que salió todo muy bien”.

En las grabaciones se lucen Jesús Fernández y Pablo Riquero (director de Patos Cabreros) versionando a dos voces las canciones elegidas, que fueron subidas a las plataformas Youtube y Spotify. El libro viene con un código QR que dirige a los respectivos canales.

“Hay poca cosa escrita sobre el carnaval”, puntualizó Cardozo. “Acá lo que queríamos era darle un vuelco periodístico. Hablar con los letristas y que cuenten qué los motivó a escribir esas canciones. Nosotros consideramos que es una primera edición. Ojalá para el carnaval que viene salga otro libro con diez clásicos más”.

En cuanto a la distribución, la “primera apuesta” es acercarlo directamente a los lugares donde se encuentra el público carnavalero: “Está en el Velódromo, en el Primero de Mayo, en el Museo del Carnaval y en el bar El Sótano, un reducto que frecuentan muchos después de los tablados. Posteriormente va a llegar a librerías”.

Este nuevo cancionero de la murga uruguaya será presentado también a fines de abril en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se realizará en el predio de la Rural, en Palermo.