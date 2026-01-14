Última fecha de la segunda rueda del Carnaval de las promesas 2026, el 13 de enero de 2026, en el Teatro de Verano Ramón Collazo

Tras desarrollarse la última etapa en el Teatro de Verano, este miércoles a la madrugada se conocieron los fallos del Concurso Oficial del Carnaval de las Promesas 2026.

El certamen organizado por la Asociación de Directores del Carnaval de las Promesas junto a la Intendencia de Montevideo reunió a más de 1000 niños y niñas en 32 conjuntos que presentaron sus espectáculos en cinco categorías.

El Jurado del Concurso estuvo compuesto por Emilia Díaz (interpretación y juego escénico), Sofía García (propuesta corporal y danza) y Rodrigo Vignolo (propuesta sonora y musical), mientras que Ismael Nadal fue su presidente.

El primer premio en sociedad de negros y lubolos fue compartido entre Ohana y Cosme y Damián, algo que no se daba hace mucho tiempo en ninguna categoría. En murgas la ganadora fue La Zafada, Gnomos en humoristas, Saphirus en revistas y los Bubys Bis en parodistas. Wonkas fue elegido como el espectáculo más representativo.

Estos siete conjuntos se presentarán este miércoles desde las 18.30 en el Teatro de Verano Ramón Collazo. Las entradas tienen un costo de 250 pesos.

Fallos

Sociedad de negros y lubolos

Cosme y Damián / Ohana 211 Magia Candombe 184

Murgas

La Zafada 217 Los Pepinitos 209 Mano a Mano 203 La Descocada 201 La Resiliente 189

Humoristas

Gnomos 208 Descarados 207 Yoguis 206 Los Chapitas 202 Colibriquis 189 Herederos 187

Revistas

Saphirus 220 Dulcinea 215 Mandala 205 Némesis 204 Fénix 195 Frenesí 177

Parodistas

Bubys Bis 224 Celestinos 223 Zeros 214 Quijotes 213 Wonka’s 208 Wizards 197 Klau’s 191 Aprendices 166 Guerreros 157 Zabritos 153 Príncipes 148 Zodíacos 148.