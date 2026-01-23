El lunes 26 de enero comienza el Concurso Oficial de Carnaval en el Teatro de Verano. En esta edición participarán 40 conjuntos. Vuelven títulos históricos, otros decidieron no participar. ¿Cuáles son las altas y bajas en cada categoría?

Murgas

La ausencia más notoria es la de la murga Asaltantes con Patente, ganadora del Concurso Oficial de Carnaval en 2022 y 2023, segunda en los dos años posteriores. En abril del año pasado, la dirección responsable del conjunto, cuyo titular es Daniel Pascale, decidió no participar en 2026. Durante los últimos meses, el título ha estado de gira por Argentina.

A principios de 2025, las murgas La Cayetana y La Venganza de los Utileros, que por no pasar a la Liguilla debían dar prueba de admisión, informaron que no subirían este año. En su cuenta de Instagram, el conjunto carolino escribió: “Gracias a todos y todas por el cariño en cada tablado. Nos toca descansar un año, para volver con más fuerzas y con más ganas de cantar. Hasta pronto, carnaval, ¡te vamos a extrañar!”. En la misma línea se expresó La Venganza: “Este año decidimos hacer una pausa. Nos tomamos un descanso para recargar energías y volver con más fuerza que nunca. Gracias por el aguante, por estar en cada tablado y en cada ensayo. Esta historia la seguimos escribiendo junt@s. ¡Gracias!”.

La categoría disfrutará el regreso de conjuntos históricos: Falta y Resto, la murga de las cuatro estaciones, que no sale desde 2018 y junta este año a Raúl Castro, a Pitufo Lombardo, Pinocho Routin y Alejandro Balbis; Patos Cabreros, la murga más ganadora de la historia del carnaval, que en 2023 vendió el 50% de la titularidad en un remate por $ 180.000, cuenta con la presencia de Ricardo Villalba, Lucía Rodríguez y Matías Bravo; y Don Bochinche y Cía, una murga nacida en 1907, ganadora en dos oportunidades, que fue dirigida por Perlita Cucú (primera directora mujer) cuando tenía 14 años y este año trae figuras como Marquitos Gómez y Claudio Rojo.

Vuelve, tras un año de ausencia, Mi Vieja Mula, murga revelación en el concurso de 2022, ganadora del premio a la igualdad de género en varias oportunidades, un conjunto rupturista que siempre apuesta por espectáculos originales, con dirección escénica y arreglos corales de Romina Repetto y letras de Sebastián Mederos.

Humoristas

Entre 2011 y 2019, Cyranos ganó seis primeros premios, desarrolló un estilo propio y tuvo al frente a las destacadas figuras del carnaval Jimena Márquez y Jimena Vázquez. Tras no pasar la prueba de admisión para el concurso 2025, este año, en su 25° aniversario, el conjunto vuelve a participar, con textos de Fabricio Speranza.

La categoría tiene un conjunto debutante: Social Club. Este grupo de humoristas nació como una página de memes carnavaleros en Instagram y este año decidió transformarse y dar la prueba de admisión. Con un plantel joven, dirección artística de Diego Lois Petit y arreglos corales del músico Gabriel Pereira, el conjunto buscará dejar huella en el templo de Momo.

Revistas

La revista Gala 1985, liguillera el año pasado, anunció en mayo de 2025 su baja del concurso. La categoría va a contar con la vuelta de House, después de que el año pasado no pasó la prueba de admisión, conjunto con dos primeros premios que llegan al templo de Momo con dirección de Nicolás Telles y textos de Fabricio Speranza y Joaquín Olivera.

Sociedad de Negros y Lubolos

Participará este año del concurso la comparsa Más que Lonja, un conjunto con 20 años de antigüedad, icónico en el barrio Buceo, que surgió en la Movida Joven y el año pasado participó en las Llamadas por Isla de Flores. El conjunto está bajo la dirección responsable de Daniel Cerrudo, tiene textos de Sebastián Mederos y José María Novo, las vedettes son Andreína Cabrera y Camila Vidarte, y las figuras Ángela Álvez y Gabriel Morgade forman parte del equipo de cantantes.