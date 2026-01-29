Ya se palpita la llegada de la máxima fiesta del candombe a las calles Carlos Gardel e Isla de Flores. Con orden de desfile definido y con las entradas a punto de salir a la venta, las Llamadas vivirán su 71ª edición el viernes 6 y sábado 7 de febrero.

Los conjuntos entran en la recta final de la preparación, y muchos de ellos, incluso los que habitualmente no salen por Palermo y Barrio Sur, llegan hasta la zona del recorrido oficial para ensayar en el lugar donde se celebrará el evento.

De cara a este último tramo de ensayos y a la realización del desfile en sí, la Asociación Uruguaya de Candombes hizo una serie de recomendaciones para todos y todas las integrantes de las distintas cuerdas de tambores.

Bajo el lema “Cuidemos nuestra salud”, la organización llama a tomar algunas precauciones al momento de salir a tocar, no sólo por la exigencia que demanda la actividad en sí, sino por las altas temperaturas pronosticadas para los próximos días y en función de que ha habido varios casos en los últimos desfiles de componentes de comparsas que debieron ser atendidos por la emergencia médica.

Recomendaciones

. Tocar el tambor exige mucho el cuerpo. . Calentar antes y estirar después de ensayar o desfilar. . Comer bien, no ensayes en ayunas. . Tomar mucha agua, antes, durante y después. . Revisar que el talí esté en buen estado para cuidar el hombro. . Si sentís dolor o molestias frená y consultá. . Si tenés problemas previos de salud, hablalo con tu médico. . Evitar o reducir el consumo de alcohol los días de ensayo y desfile. . El alcohol, el sol y el esfuerzo deshidratan. . Si notás cambios en la orina, consultá al médico.

Orden del desfile

Viernes 6 de febrero

Cuareim 1080 Más Que lonja La Unicandó La Tangó La Jacinta Cenceribó Integración Yambo Kenia Valores Nimba La Fuerza La Facala La Rodó Batea del Tacuarí Elegguá Barrica La Sara del Cordón Lonjas del Cureim La Fabini Candonga Africana La Gozadera La Que Mueve Ciudad del Plata Invitada: La Sene Candombera

Sábado 7 de febrero

Zumbaé Lonjas de Ciudad Vieja La Sombra Lonjas del San Marcos Fortaleza Candombera Hay Q’ Darle Al Son de Tula Son Candomberos Lonjas de Belgrano La Negra Rosario 250 Ubuntú Makondo Kimbundu La Malunga Kalumkembé El Vacilón de Rieles Kindú La Covacha Malanque La Vía Afrocan Invitada: Rugir del Varona.