Diablos Verdes, durante el Desfile Inaugural de Carnaval, el 22 de enero, por la avenida 18 de Julio de Montevideo.

Un par de meses atrás se supo que Frigorífico Centenario, empresa que viene patrocinando a varios conjuntos de carnaval en los últimos años, condicionaba su apoyo a las agrupaciones en caso de que se refirieran en sus espectáculos al conflicto entre Israel y Palestina.

Diablos Verdes, una de las murgas históricas de nuestro carnaval, no dejó pasar lo acontecido y tomó postura en su salpicón, uno de los mejores momentos del espectáculo que pasó este martes por el Ramón Collazo.

En una de las primeras cuartetas del segmento, la consecuente critica el accionar de la empresa de alimentos, en uno de los pasajes más festejados por las 4.500 personas que concurrieron al Teatro de Verano, del mismo modo que se viene dando en los tablados. “No quieren que condenemos que a cielo abierto hay un genocidio/ No quieren que opinemos de la matanza a palestinos/ Las letras de carnaval vencieron a la dictadura/ Mirá si un simple empresario nos va a encajar la censura”, canta la murga.

El retiro de apoyo de Centenario a quienes aborden temas vinculados a la Franja de Gaza también es mencionado por otros conjuntos. Zíngaros, por ejemplo, que actuó anoche a última hora en la segunda etapa, lo hizo de manera más puntual, con un comentario gracioso en una de sus parodias.

En la diaria Radio, el periodista Martín Duarte había confirmado en noviembre, cuando el tema se hizo público, que Centenario se bajó como espónsor de La Gran Muñeca en 2025, entendiendo que la murga emitía un mensaje de antisemitismo.