El jurado del Desfile de Escuelas de Samba, que se realizó la noche del viernes por la avenida 18 de Julio le otorgó el primer premio a Mocidade Unida, que con este título se convirtió en bicampeona 2025-2026.
La diferencia de puntaje con el segundo puesto fue mínima, siete décimas. El total de puntos posibles era 240, la ganadora obtuvo 239,8 e Imperatriz, la vicecampeona, 239,1. Tercera quedó la campeona de 2024, Barrio Cerrito, con 238,7 puntos.
Posiciones
- Mocidade Unida - 239,8 puntos
- Imperatriz - 239,1 puntos
- Barrio Cerrito - 238,7 puntos
- Urusamba - 238,1 puntos
- Imperio Preto e Branco - 237,4 puntos
- Unidos do Norte - 235 puntos
- Complejo do Samba - 229,1 puntos
- G.R.E.S Asabranca - 225,3 puntos
Menciones
- Mejor Mestre y Porta Bandera: Urusamba (Oscar Echeverry y Ángela Díaz).
- Mejor Porta Estandarte: Imperatriz (Stella Maris Tejera).
- Mejor Destaque: Mocidade Unida (Alegoría 1 - Palacio Das Aguas Eternas).
- Mejor Reina de Batería: Mocidade Unida (Angelina Rovera).
- Mejor Grupo de Passista: Mocidade Unida.
- Mejor Fantasía: Barrio Cerrito (Ala 4 - Fogo Sagrado da Paixao).
- Mejor Batería: Imperio Preto e Branco.
- Mejor Cuerpo de Bahianas: Mocidade Unida (Joias da Fe).
- Mejor Comisión de Frente: Urusamba.
Tres mejores Carros Alegóricos:
- Mocidade Unida: Palacio das Aguas Eternas
- Imperatriz: Abre Alas y Terra Sem Males
- Mejor Samba Enredo: Imperio Preto e Branco.