El jurado del Desfile de Escuelas de Samba, que se realizó la noche del viernes por la avenida 18 de Julio le otorgó el primer premio a Mocidade Unida, que con este título se convirtió en bicampeona 2025-2026.

La diferencia de puntaje con el segundo puesto fue mínima, siete décimas. El total de puntos posibles era 240, la ganadora obtuvo 239,8 e Imperatriz, la vicecampeona, 239,1. Tercera quedó la campeona de 2024, Barrio Cerrito, con 238,7 puntos.

Foto del artículo 'Mocidade Unida bicampeona: la escuela de samba ganó el desfile 2026'

Posiciones

  1. Mocidade Unida - 239,8 puntos
  2. Imperatriz - 239,1 puntos
  3. Barrio Cerrito - 238,7 puntos
  4. Urusamba - 238,1 puntos
  5. Imperio Preto e Branco - 237,4 puntos
  6. Unidos do Norte - 235 puntos
  7. Complejo do Samba - 229,1 puntos
  8. G.R.E.S Asabranca - 225,3 puntos
Foto del artículo 'Mocidade Unida bicampeona: la escuela de samba ganó el desfile 2026'

Menciones

  • Mejor Mestre y Porta Bandera: Urusamba (Oscar Echeverry y Ángela Díaz).
  • Mejor Porta Estandarte: Imperatriz (Stella Maris Tejera).
  • Mejor Destaque: Mocidade Unida (Alegoría 1 - Palacio Das Aguas Eternas).
  • Mejor Reina de Batería: Mocidade Unida (Angelina Rovera).
  • Mejor Grupo de Passista: Mocidade Unida.
  • Mejor Fantasía: Barrio Cerrito (Ala 4 - Fogo Sagrado da Paixao).
  • Mejor Batería: Imperio Preto e Branco.
  • Mejor Cuerpo de Bahianas: Mocidade Unida (Joias da Fe).
  • Mejor Comisión de Frente: Urusamba.

Tres mejores Carros Alegóricos:

  • Mocidade Unida: Palacio das Aguas Eternas
  • Imperatriz: Abre Alas y Terra Sem Males
Foto del artículo 'Mocidade Unida bicampeona: la escuela de samba ganó el desfile 2026'
  • Mejor Samba Enredo: Imperio Preto e Branco.