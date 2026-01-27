La diversificación de los escenarios carnavaleros viene en auge en los últimos años. Además de los tablados populares y comerciales, varias propuestas buscan expandir la llegada de los conjuntos a distintos puntos de Montevideo.
Carnaval de a Pie
Carnaval de a Pie es un programa cultural coorganizado entre Daecpu y los municipios de Montevideo que funciona desde 2023. Surgió como solución ante la discontinuidad de los Rondamomo y busca “que los espectáculos que se pueden disfrutar en el Teatro de Verano y/o en los tablados puedan ser disfrutados por los y las vecinas en sus barrios, de forma gratuita”.
Este es el cronograma de las próximas semanas.
Viernes 30/1, escenario La Isla (Curuzú e Indígena)
20.00 - Gente Grande
20.50 - La Margarita
21.50 - Bafo da Onça
Sábado 31/01, Punta Espinillo
20.00 - Más Que Lonja
20.50 - Cyranos
21.50 - La Margarita
Domingo 1/2, escenario: Carlos Carrasco / Santa Catalina (terminal)
20.00 - Tabú
20.50 - Don Bochinche y Cía
21.50 - Geminis
Miércoles 4/2, escenario Punta de Sayago (Calle ex Guinea)
20.00 - House
20.50 - Cyranos
21.50 - Un Título Viejo
Miércoles 4/2, China y Portugal (Esquina de la plaza 11)
20.00 - Zíngaros
20.50 - Sociedad Anónima
21.50 - Patos Cabreros
Miércoles 4/2, Sala Lazaroff (Plaza Huelga General)
20.00 - Curtidores de Hongos
20.50 - La Sara del Cordón
21.50 - Adams
Jueves 5/2, escenario: Cabaña Anaya (Lomas de Zamora y Batlle Berres)
20.00 - La Compañía
20.50 - Los Rolin
21.50 - Diablos Verdes
Barrio a Barrio
Barrio a Barrio es una iniciativa impulsada por el Municipio A que instala escenarios en distintos puntos del territorio para “promover la cultura popular y comunitaria”, explican en su página web. Los tablados son gratuitos para todo público.
Cronograma:
Martes 27/1, escenario Nuevo Amanecer (Pasaje Central entre Pasaje 1 y 2) 20.00 - Cyranos
20.50 - Géminis
21.50 - Curtidores de Hongos
Miércoles 28/1, escenario Los Bulevares
20.00 - Más Que Lonja
20.50 - House
21.50 - Diablos Verdes
Jueves 29/1, escenario Balcón del Cerro (Filipinas 3661)
20.00 - De Todas Partes
20.50 - Gente Grande
21.50 - Sociedad Anónima
Lunes 2/2, Monterrosa / Zabala (Playa Cilindro)
20.00 - Herencia Ancestral
20.50 - Un Título Viejo
21.50 - Géminis
Martes 3/2, La Casona (Grot Hnos. 5132)
20.00 - De Todas Partes
20.50 - La Margarita
21.50 - Los Muchachos
Consultá la programación del Carnaval 2026 en nuestra cartelera.