Carnaval de a Pie: murga Jardín del Pueblo (archivo, febrero de 2025).

La diversificación de los escenarios carnavaleros viene en auge en los últimos años. Además de los tablados populares y comerciales, varias propuestas buscan expandir la llegada de los conjuntos a distintos puntos de Montevideo.

Carnaval de a Pie

Carnaval de a Pie es un programa cultural coorganizado entre Daecpu y los municipios de Montevideo que funciona desde 2023. Surgió como solución ante la discontinuidad de los Rondamomo y busca “que los espectáculos que se pueden disfrutar en el Teatro de Verano y/o en los tablados puedan ser disfrutados por los y las vecinas en sus barrios, de forma gratuita”.

Este es el cronograma de las próximas semanas.

Viernes 30/1, escenario La Isla (Curuzú e Indígena)

20.00 - Gente Grande

20.50 - La Margarita

21.50 - Bafo da Onça

Sábado 31/01, Punta Espinillo

20.00 - Más Que Lonja

20.50 - Cyranos

21.50 - La Margarita

Domingo 1/2, escenario: Carlos Carrasco / Santa Catalina (terminal)

20.00 - Tabú

20.50 - Don Bochinche y Cía

21.50 - Geminis

Miércoles 4/2, escenario Punta de Sayago (Calle ex Guinea)

20.00 - House

20.50 - Cyranos

21.50 - Un Título Viejo

Miércoles 4/2, China y Portugal (Esquina de la plaza 11)

20.00 - Zíngaros

20.50 - Sociedad Anónima

21.50 - Patos Cabreros

Miércoles 4/2, Sala Lazaroff (Plaza Huelga General)

20.00 - Curtidores de Hongos

20.50 - La Sara del Cordón

21.50 - Adams

Jueves 5/2, escenario: Cabaña Anaya (Lomas de Zamora y Batlle Berres)

20.00 - La Compañía

20.50 - Los Rolin

21.50 - Diablos Verdes

Barrio a Barrio

Barrio a Barrio es una iniciativa impulsada por el Municipio A que instala escenarios en distintos puntos del territorio para “promover la cultura popular y comunitaria”, explican en su página web. Los tablados son gratuitos para todo público.

Cronograma:

Martes 27/1, escenario Nuevo Amanecer (Pasaje Central entre Pasaje 1 y 2) 20.00 - Cyranos

20.50 - Géminis

21.50 - Curtidores de Hongos

Miércoles 28/1, escenario Los Bulevares

20.00 - Más Que Lonja

20.50 - House

21.50 - Diablos Verdes

Jueves 29/1, escenario Balcón del Cerro (Filipinas 3661)

20.00 - De Todas Partes

20.50 - Gente Grande

21.50 - Sociedad Anónima

Lunes 2/2, Monterrosa / Zabala (Playa Cilindro)

20.00 - Herencia Ancestral

20.50 - Un Título Viejo

21.50 - Géminis

Martes 3/2, La Casona (Grot Hnos. 5132)

20.00 - De Todas Partes

20.50 - La Margarita

21.50 - Los Muchachos

