La vuelta de los Patos Cabreros al carnaval tendrá que esperar. La etapa 3 de la primera rueda del Concurso Oficial de Carnaval, prevista para el miércoles 28 de enero, tuvo que ser postergada “por razones institucionales que afectan el normal funcionamiento de la Intendencia de Montevideo”, comunicó el gobierno departamental.

Fuentes del organismo explicaron a la diaria que el motivo es el paro de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) previsto para la fecha, con motivo del convenio colectivo, porque “impide que los funcionarios puedan hacer horas extras y afecta el normal funcionamiento”.

La etapa en el Teatro de Verano fue reprogramada para el domingo 8 de febrero, a partir de las 20.30. Actuarán: Integración (sociedad de negros y lubolos), La Margarita (murga), Cyrano’s (humoristas) y Patos Cabreros (murga).

Las entradas adquiridas para el miércoles 28 tienen validez en la nueva fecha. También se puede solicitar la devolución del dinero. Hay dos vías según por cuál medio fueron adquiridas las entradas. Para las presenciales, el trámite es en la boletería del Teatro de Verano; para las digitales, por vía telefónica al 2924 0404 (Abitab).