Raúl Castro, de Falta y Resto, el 22 de enero, durante el Desfile Inaugural del Carnaval, por la avenida 18 de Julio de Montevideo.

Comienza la fiesta de Momo en varios escenarios. Aquí, algunas recomendaciones para el primer fin de semana de tablados.

Sábado

Movie

En el tablado del Movie, techado, no hay suspensiones por lluvia. El sábado la grilla incluye a Doña Bastarda, murga ganadora en 2025, y tres conjuntos que retornan al carnaval y han generado gran expectativa: Patos Cabreros, Falta y Resto, y los humoristas Cyranos.

A partir de las 20.00, con la conducción de Diego Waisrub. Entradas a la venta en Movie, invitaciones disponibles para miembros de la Comunidad la diaria (sujetas a disponibilidad).

Velódromo

Actúan a partir de las 19.30 Integración, Zíngaros, Falta y Resto, A la Bartola, La Mojigata, Curtidores de Hongos y Doña Bastarda. Una gran oportunidad para ver conjuntos de diferentes categorías y darse, como es costumbre en el Velódromo, una panzada de murgas.

Venta de entradas en Redtickets y boletería del tablado. Invitaciones disponibles para miembros de Comunidad la diaria (sujetas a disponibilidad).

Parque de los Fogones

Un escenario popular con entradas accesibles que tiene en su grilla del sábado una gran variedad de categorías.

A partir de las 20.50 actúan los humoristas Social Club, la murga Los Diablos Verdes, parodistas Los Muchachos y la comparsa Integración. Las entradas generales cuestan $ 120 y los menores de 12 años ingresan gratis.

Domingo

Las Acacias

A partir de las 20.50 se presentan la revista Madame Gótica, la icónica murga Don Bochinche y Cía en su regreso al carnaval, la comparsa Valores y los parodistas Caballeros. Las entradas generales cuestan $ 120.

Tablado del barrio en el Museo del Carnaval

Tablado popular. Si llueve, la función se hace bajo techo. Actúan la revista La Compañía, los parodistas Zíngaros y las murgas Patos Cabreros y Doña Bastarda. Las entradas cuestan $ 120, los menores de 12 años ingresan gratis y hay 2x1 para miembros de Comunidad la diaria (sujeto a disponibilidad).