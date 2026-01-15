De cara al Carnaval 2026 las agrupaciones vienen ultimando detalles y ensayando en sus respectivos locales para brindar sus espectáculos desde el lunes 26 de enero en el Teatro de Verano Ramón Collazo.

Una de las categorías que genera mayor expectativa cada año en el público es la de parodistas, sobre todo en la previa, cuando se van conociendo las historias que van a representar en su repertorio. Dos parodias por espectáculo, que suelen ir una más por el lado de la risa y otra que busca más el costado emotivo y de reflexión.

El primer premio del último carnaval, Momosapiens, va a parodiar Robin Hood y Coda. A la historia del héroe que le robaba a los ricos para darle a los pobres, la va a preceder la película del año 2021, que se desarrolla en una familia de sordos con único miembro con audición. Horacio Rubino y Federico Pereyra están a cargo de los textos de los decanos de la categoría.

Adam’s, con Luis Alberto Carballo como letrista, recreará a Merlina, el icónico personaje de los Locos Adam’s, que volvió al tapete en 2025 tras la aparición de una serie en las plataformas internacionales. También harán For Ever Young, una comedia musical donde personas de la tercera edad reavivan su pasión por el rock en un geriátrico.

Zíngaros por su parte, presentarán Locomía en primera instancia, un homenaje a la banda española que fue furor en los noventa. La otra parodia será la vida de Muhammad Alí, el legendario boxeador norteamericano, que encarnará el comediante Danilo Mazzo. Claudio Melcon, Carolina Favier y Jorge Pollo Medina están al frente del espectáculo en materia de textos.

Parodistas Caballeros prepara el Carnaval de la mano de la vuelta de Aldo Martínez a la categoría. El conjunto hará Productores, el famoso musical de Mel Brooks; también representarán a El Sabalero, el recordado cantautor uruguayo. Martín Pollo Perrone, que también sale como componente, es quien escribió ambas parodias.

Por último, Los Muchachos, que cuentan con el regreso de Gastón Rusito González al conjunto, representarán a Lula, recorriendo su vida como militante y sindicalista hasta llegar a la presidencia de Brasil. La otra parodia es Mujer Bonita, la icónica película de 1990 donde actuaron Julia Roberts y Richard Gere. Los textos son de Christian Ibarzábal, Maxi Xicart y Maxi Pérez.