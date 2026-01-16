Sábado 17 de enero
Festival de La Nueva Milonga
Dónde: Club Malvín (Avenida Legrand 5163). Hora: 19.00. Participan: humoristas Yoguis, Los Muchachos, Un Título Viejo, Cyranos, Curtidores de Hongos, Caballeros, La Nueva Milonga. Costo: $ 250.
Festival de Curtidores de Hongos
Dónde: Velódromo (Av. Ramón V. Benzano 3471). Hora: 19.00. Participan: Adam's, La Nueva Milonga, Doña Bastarda, Don Bochinche y Compañía, La Margarita, Curtidores de Hongos, Diablos Verdes, Los Rolin. Costo: $ 300 tribuna, $ 350 platea.
Festival de La Trasnochada
Dónde: Delta Patín Club (Guillermo Tell 4022). Hora: 19.30. Participan: Doña Bastarda, La Nueva Milonga, Caballeros, Cyranos, Un Título Viejo, Don Bochinche y Compañía. Costo: $ 300.
Festival de Los Muchachos
Dónde: Tablado 1° de Mayo (Plaza 1° de Mayo). Hora: 19.00. Participan: Cuareim 1080, La Nueva Milonga, Los Choby's, Un Título Viejo, Los Muchachos (actuación completa), Gerardo Nieto. Costo: $ 250.
Domingo 18 de enero
Festival de Cyranos y House
Dónde: Club Malvín (Avenida Legrand 5163). Hora: 19.00. Participan: humoristas Colibriquis, La Nueva Milonga, La Trasnochada, Don Bochinche y Compañía, La KGB, Majo y la del 13, Un Título Viejo, Cyranos, House. Costo: $ 220. Se suspende por lluvia.
Festival de Doña Bastarda
Dónde: Tablado 1° de Mayo (Plaza 1° de Mayo). Hora: 20.00. Participan: Patos Cabreros, Doña Bastarda, Falta y Resto, Mi Vieja Mula, Queso Magro, La Trasnochada, La Gran Muñeca, La Nueva Milonga, Cayó la Cabra. Costo: $ 250.
Festival de La Gran Muñeca
Dónde: Velódromo (Av. Ramón V. Benzano 3471). Hora: 19.00. Participan: La Mojigata, Don Bochinche y Compañía, Gente Grande, A la Bartola, La Farola (de Treinta y Tres), Doña Bastarda, Queso Magro, La Gran Muñeca. Costo: $ 300 tribuna, $3 50 platea.