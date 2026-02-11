Los Choby’s son de esos conjuntos que preservan la esencia genuina del carnaval casi como un tesoro. Quizás ni buscan que así sea, pero les brota por los poros. Su estilo descontracturado de hacer humor y encarar los espectáculos les ha valido un afecto especial del público, que los tienen como a uno de los más queridos de todas las categorías.

En algunas oportunidades, esa impronta del conjunto les ha jugado una mala pasada a nivel de concurso oficial, como la recordada definición de 2010. En aquella ocasión, Los Choby’s iban a ganar el primer premio, pero les descontaron dos puntos por bajarse fuera de tiempo en la primera rueda, y perdieron por uno con Sociedad Anónima.

El carnaval pasado también descuidaron un aspecto reglamentario y utilizaron un símbolo patrio en el escenario, por lo que sufrieron una sanción económica al final del certamen.

Este año los humoristas de Leo Pacella y Bicho Yuane, ya en la primera rueda, debieron atravesar situaciones accidentadas en su pasaje por el Teatro de Verano. La actuación tuvo notorios problemas con el sonido desde el comienzo, lo que obligó a cortarla a los siete minutos de iniciada, y volver a empezar, con la correspondiente anuencia del jurado.

Si bien el audio mejoró, lejos estuvo de ser una función de calidad en ese aspecto. El conjunto se vio algo condicionado, pero igualmente demostró que a la hora de hacer reír es de los más originales y efectivos.

“Son temas que no dependen de nosotros. Hay que disfrutar, y si pasan cosas, que pasen”, dijo antes de actuar en la segunda rueda Jéssica Bardanca al programa radial Carnaval del futuro, y resultó casi premonitorio.

Aunque la función de Los Choby’s no presentó dificultades técnicas, redondeando un espectáculo que se comunicó de manera mucho mejor y que lo pone en carrera para meterse en la liguilla, la noche no estuvo exenta de esos momentos que parecen destinados para este conjunto.

En uno de los últimos segmentos de la actuación, un insecto empezó a volar cerca de Pacella, quien aprovechó la situación para provocar más risas con sus habituales mechas. El momento se coronó con la ovación del Ramón Collazo para el tres veces elegido figura máxima del carnaval.

Pero esto no fue todo; cuando el conjunto estaba cantando su canción de despedida, dos niños se subieron al escenario por la escalera que utilizan los artistas para bajar a la platea. Claramente no fue algo intencional (lo suelen hacer los hijos de los componentes en los tablados) y que también se dio por una falla de la seguridad de Daecpu. En tal sentido, no habrá sanción por parte del jurado.

En definitiva, Los Choby’s siendo Los Choby’s. En el año debut de Leti Cohen como integrante del conjunto en el que siempre quiso salir, y con la particular presentación de una humorada elegida a través de su concurso “El gran letrista”, su actuación nos deja, además, uno de los mejores momentos del Carnaval 2026: el pago de la cuenta al mozo del bar.

