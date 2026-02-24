La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa que afecta la movilidad, el habla y la autonomía de quienes la padecen. En Uruguay, muchas familias enfrentan importantes desafíos para acceder a apoyos técnicos, orientación y acompañamiento especializado. Sus causas son deconocidas y no existe un tratamiento curativo, pero se puede mejorar la calidad de vida de las pesonas afectadas a través de terapias y cuidados: ese es el objetivo de la fundación Tenemos ELA Uruguay.

Esta organización sin fines de lucro, que nuclea a personas con ELA, familiares y personas encargadas de los cuidados, se sustenta únicamente a través de donaciones. Para ayudar a Tenemos ELA Uruguay a recaudar fondos, varios conjuntos del carnaval participarán en un tablado el viernes 27 de febrero a partir de las 18.30 en el tablado del Parque. Lo recaudado por la venta de entradas será destinado a financiar ayudas técnicas, acompañamiento domiciliario y acciones de apoyo que la fundación desarrolla en todo el país.

Actuarán: Herencia Ancestral, Patos Cabreros, Social Club, Cayó la Cabra, La Mojigata y Queso Magro.

Las entradas generales cuestan 350 pesos y se compran por Redtickets. Para quienes quieran colaborar pero no puedan asistir, también hay bonos a la venta.