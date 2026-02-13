Continúa la fiesta de Momo en tablados, escenarios móviles, Teatro de Verano y por distintos departamentos. Estas son algunas sugerencias para el sábado 14 y el domingo 15 de febrero.

Más Carnaval

La propuesta del Sindicato Único de Carnavaleras y Carnavaleros de Uruguay llega a Barros Blancos. A partir de las 19.00 del sábado actuarán en Huracán Sire (ruta 8 kilómetro 25): 4x4, Mala Fama, Danzas Backstage, Urdemales y Parranderos.

El domingo habrá tablado en la Biblioteca Popular Mirta Álvez (Millán y Lecocq), en Conciliación. Actuarán, desde las 19.00, Andino, Señoras Vecinas, La Alegría Bárbara, Germany, Mala Fama y Murguerian Rhapsody.

Eventos abiertos y gratuitos para toda la familia. Carnaval “popular, abierto, gratuito y solidario”.

Concurso canario

Del 13 al 17 de febrero se realiza en Parque del Plata (rambla del arroyo Solís Chico) el concurso oficial de carnaval del departamento de Canelones.

El sábado 14 se presentarán Bastoneros (humoristas), Murguerian Rhapsody (murga), Golpe y Quedo (murga) y La Muda (murga); y el domingo 15, Tus Platis (humoristas), Cómplices de la Farsa (murga), La Combinada (murga) y La Reina del Barro (murga).

Todas las etapas comienzan a las 20.00, son abiertas al público y gratuitas.

Llamadas en Durazno

El sábado 14 a partir de las 20.00 se realizará la 36ª edición del desfile de Llamadas de Durazno, el más antiguo del interior del país. Participarán 23 agrupaciones en el barrio Bertonasco, en un recorrido que comienza y termina en el monumento al tamboril.

Las entradas cuestan $ 450 por silla y se adquieren de manera presencial en la plaza Independencia de la capital departamental o por teléfono al 098 026 863.

Rocha

La Intendencia de Rocha organizó desfiles de carnaval en distintos puntos del departamento.

El sábado 14 a partir de las 20.30 será el de Cebollatí, con la participación de Reinas y Rey Momo, Espigas del Candombe, Gozadera del Este, La Perversa y Ekundayo. En el escenario se hará el evento Cebollatí busca su voz y habrá un baile de espuma.

El domingo 15, en la Barra del Chuy, desde las 20.30 desfilarán Alternativa Chuy, La Perversa, Gozadera del Este, Candombe Libre, Raíz Candombera, Ekundayo y Blocos Filhos da Aguia.

Tablado Museo del Carnaval

La inestabilidad climática que muestran los pronósticos de los próximos días pone en duda la concreción del concurso y varios tablados. Sin embargo, el Tablado del Barrio del Museo del Carnaval no se suspende por lluvia.

El sábado 14 actuarán, a partir de las 20.50, Valores (sociedad de negros y lubolos), Doña Bastarda (murga), Cyranos (humoristas) y Diablos Verdes (murga).

Miembros de la Comunidad la diaria pueden solicitar 2x1 en las entradas, sujeto a disponibilidad de stock.

Consultá la programación de todos los escenarios en nuestra Cartelera.