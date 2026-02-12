Carnavalé, la propuesta de carnaval autogestivo Con e de encuentro realizará este jueves 12 de febrero un tablado en la plaza Larocca (rambla 25 de Agosto de 1825 y Juan Carlos Gómez), en Ciudad Vieja. El evento es coorganizado entre el colectivo, el Municipio B y la cooperativa de ayuda mutua Covifu.
A partir de las 18.00 actuarán:
-La Polifónica (títeres)
-Parodistas Atrevidos
-Humoristas de promesas Yoguis
-Murga La Cascarriaa
-Coro murguero Señoras Vecinas
-Murga Mandala por Encomienda
-Dúo Suburbano
-Murga La Resaka que te Mantiene
-Murga Aguante el Fasismo
Además, habrá una feria de emprendedoras y emprendedores del barrio. La entrada es libre, el evento está destinado a personas de todas las edades.
Se recibirán donaciones de alimentos no perecederos para la olla popular del barrio y el merendero Las Bóvedas.
Carnavalé
Es el quinto año consecutivo que el proyecto Carnavalé organiza tablados por fuera del circuito oficial de Daecpu, con el objetivo de llevar la fiesta popular a los barrios. Se definen públicamente como “un colectivo autogestionado que promueve un carnaval construido junto con la comunidad. Buscamos generar redes y procesos colectivos para gestionar escenarios populares y dar espacio a expresiones carnavaleras diversas, sin limitarse a categorías tradicionales”.
Los pilares de Carnavalé son “Encuentro, expresión, en construcción, entramado, emergente”.