Tablado de Carnavalé en Paraguay y la rambla (archivo, febrero de 2022).

Carnavalé, la propuesta de carnaval autogestivo Con e de encuentro realizará este jueves 12 de febrero un tablado en la plaza Larocca (rambla 25 de Agosto de 1825 y Juan Carlos Gómez), en Ciudad Vieja. El evento es coorganizado entre el colectivo, el Municipio B y la cooperativa de ayuda mutua Covifu.

A partir de las 18.00 actuarán:

-La Polifónica (títeres)

-Parodistas Atrevidos

-Humoristas de promesas Yoguis

-Murga La Cascarriaa

-Coro murguero Señoras Vecinas

-Murga Mandala por Encomienda

-Dúo Suburbano

-Murga La Resaka que te Mantiene

-Murga Aguante el Fasismo

Además, habrá una feria de emprendedoras y emprendedores del barrio. La entrada es libre, el evento está destinado a personas de todas las edades.

Se recibirán donaciones de alimentos no perecederos para la olla popular del barrio y el merendero Las Bóvedas.

Carnavalé

Es el quinto año consecutivo que el proyecto Carnavalé organiza tablados por fuera del circuito oficial de Daecpu, con el objetivo de llevar la fiesta popular a los barrios. Se definen públicamente como “un colectivo autogestionado que promueve un carnaval construido junto con la comunidad. Buscamos generar redes y procesos colectivos para gestionar escenarios populares y dar espacio a expresiones carnavaleras diversas, sin limitarse a categorías tradicionales”.

Los pilares de Carnavalé son “Encuentro, expresión, en construcción, entramado, emergente”.