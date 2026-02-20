La murga Cayó la Cabra presenta este año un espectáculo bien montevideano, La república de la vereda, en el que aborda temáticas vinculadas al espacio público –físico y conceptual– como la comunidad, el transporte, la educación, la política y la pertenencia.

Maira Sepúlveda, letrista y cupletera, contó a la diaria cómo surgió el concepto global del espectáculo: “Este tema sale en un libro de Milita Alfaro, El montevideano, que es una entrevista a Jaime Roos en la que él instala este concepto de la República de la Vereda como ese lugar que democratizaba, donde se encontraban diferentes personas del barrio y compartían”.

Con ese puntapié comenzaron a trabajar. “Dentro del proceso creativo fuimos adquiriendo otras capas”, explicó Sepúlveda. “Por un lado, está la poesía que puede tener la vereda, el encuentro, ese espacio público que no te pregunta de dónde venís. Después, nos permitió adquirir una mirada más bien crítica acerca de por qué se estimula ensanchar más las calles y no ensanchar más las veredas, ahí surge el tema del transporte público, que tiene varias partes. Tenemos la vereda propiamente dicha, el estado de las veredas, eso termina en una crítica hacia la Intendencia de Montevideo y la dirigencia política. Y el cuplé de la educación que es de las maestras, el que tiene más actualidad”.

Sobre el rasgo montevideano del espectáculo, la integrante contó que no fue la intención inicial, pero terminó siendo así y les pareció “que eso tiene valor en sí mismo, porque Cayó la Cabra compite en el concurso de Montevideo y hablar de Montevideo es tener un sentimiento de arraigo y de pertenencia”.

Murga Cayó la Cabra, el 28 de enero, en el tablado 1ero. de Mayo. Foto: Martin Hernández Müller

El juego a la derecha

“Hacerle el juego a la derecha” es una expresión muy utilizada en redes sociales, y posiblemente en varios ámbitos offline, con la que se suele acallar cualquier crítica a la izquierda que se haga “desde adentro”.

Luego de la crítica a la dirigencia frenteamplista montevideana, Cayó la Cabra le dedica una canción a esta temática actual, en la que se pregunta cómo sería “no hacerle el juego a la derecha”.

“Corriendo atrás de los me gusta / de una pequeña clase media, / de una tribuna que son cuatro, / un táper de autocomplacencia, / y vos decís entonces que eso / no es hacerle el juego a la derecha. / No busques más al pueblo en Twitter, / que hay otro pueblo en la miseria, / los narcos se están acordando / de los gurises que olvida la izquierda [...] / A veces parecería / que es más fácil señalar una canción / que aceptar que nos perdimos, / que nos alejamos de la población”.

Sepúlveda contó que hicieron el ejercicio de “buscar la contracara de algunos temas para ver si ahí había más”. Llegaron a este concepto. “Nos pareció interesante qué había ahí para decir, porque realmente sentimos que en muchas cosas estamos un poco desencantados, con ganas de que la clase política en su totalidad nos empiece a dar señales de que no es lo mismo de siempre y de que no vamos a vivir de frustración en frustración”.

Maira Sepúlveda, letrista y cupletera de la murga Cayó la Cabra, el 28 de enero, en el tablado de la Plaza 1ero de Mayo. Foto: Martin Hernández Müller

Esta canción “es una crítica tanto a la clase política como a nosotros mismos cuando decimos eso de forma tan liviana”. “Habla sobre las actitudes de la clase política actual, una sobredimensión de las redes sociales, quedarse con una noticia meses enteros mientras hay temas grandes, complejos y profundos que no se solucionan. Demanda a la clase política que trabaje, cumpla las promesas electorales y haga las cosas que tiene que hacer. Eso no es hacerle el juego a la derecha. Hacerle el juego a la derecha es, justamente, quedarse en la chiquita, no ver lo que pasa con los niños y las niñas, con la salud, con la seguridad”, planteó.

El espectáculo ha tenido buena repercusión en el público. “Los tablados están siendo increíbles”, relató la integrante, “la gente entra enseguida en nuestro mundo, invitamos a que se sumen, a que vean que puede ser una demanda propia”.