Este viernes en la madrugada, tras la finalización de la última etapa de la segunda rueda del concurso oficial, se divulgaron los 24 conjuntos clasificados a la liguilla, instancia final del certamen.
Murgas
Cayó la Cabra
Doña Bastarda
Falta y Resto
La Gran Muñeca
La Nueva Milonga
La Trasnochada
Los Diablos Verdes
Patos Cabreros
Queso Magro
Un Título Viejo
Parodistas
Caballeros
Los Muchachos
Momosapiens
Zíngaros
Humoristas
Cyranos
Los Rolin
Sociedad Anónima
Revistas
La Compañía
Madame Gótica
Tabú
Sociedad de Negros y Lubolos
Integración
La Sara del Cordón
Valores
Yambo Kenia
La tercera rueda dará inicio el sábado. Actuarán tres agrupaciones por noche, se mantendrá el horario de inicio a las 20.30 y con intervalos de media hora.
La confección de las etapas de esta rueda final se realizó a través de un sorteo, con bombos que ya estaban predeterminados según criterio establecido por la directiva de Daecpu.
Las entradas para la liguilla se pondrán a la venta en la tarde de este viernes a través de los locales de la red Abitab. Los abonos para la platea baja ya fueron comercializados el miércoles en la sede de Daecpu.
Etapa 1 - Sábado 21 de febrero
Murga
Murga
Parodistas
Etapa 2 – Domingo 22 de febrero
Sociedad de Negros y Lubolos
Humoristas
Murga
Etapa 3 – Lunes 23 de febrero
Revistas
Murga
Parodistas
Etapa 4 – Martes 24 de febrero
Sociedad de Negros y Lubolos
Humoristas
Murga
Etapa 5 – Miércoles 25 de febrero
Revistas
Murga
Parodistas
Etapa 6 – Jueves 26 de febrero
Sociedad de Negros y Lubolos
Humoristas
Murga
Etapa 7 – Viernes 27 de febrero
Revistas
Murga
Parodistas
Etapa 8 – Sábado 28 de febrero
Sociedad de Negros y Lubolos
Murga
Murga.