Este viernes en la madrugada, tras la finalización de la última etapa de la segunda rueda del concurso oficial, se divulgaron los 24 conjuntos clasificados a la liguilla, instancia final del certamen.

Murgas

Cayó la Cabra
Doña Bastarda
Falta y Resto
La Gran Muñeca
La Nueva Milonga
La Trasnochada
Los Diablos Verdes
Patos Cabreros
Queso Magro
Un Título Viejo

Parodistas Caballeros, el 18 de febrero, en el tablado del Club Malvín.

Parodistas Caballeros, el 18 de febrero, en el tablado del Club Malvín.

Foto: Laura Sosa

Parodistas

Caballeros
Los Muchachos
Momosapiens
Zíngaros

Humoristas

Cyranos
Los Rolin
Sociedad Anónima

Revistas

La Compañía
Madame Gótica
Tabú

Sociedad de Negros y Lubolos

Integración
La Sara del Cordón
Valores
Yambo Kenia

La tercera rueda dará inicio el sábado. Actuarán tres agrupaciones por noche, se mantendrá el horario de inicio a las 20.30 y con intervalos de media hora.

Humoristas Sociedad Anónima en el tablado del Velódromo (archivo, enero de 2026).

Humoristas Sociedad Anónima en el tablado del Velódromo (archivo, enero de 2026).

Foto: Rodrigo Viera Amaral

La confección de las etapas de esta rueda final se realizó a través de un sorteo, con bombos que ya estaban predeterminados según criterio establecido por la directiva de Daecpu.

Las entradas para la liguilla se pondrán a la venta en la tarde de este viernes a través de los locales de la red Abitab. Los abonos para la platea baja ya fueron comercializados el miércoles en la sede de Daecpu.

Etapa 1 - Sábado 21 de febrero
Murga
Murga
Parodistas

Etapa 2 – Domingo 22 de febrero
Sociedad de Negros y Lubolos
Humoristas
Murga

Etapa 3 – Lunes 23 de febrero
Revistas
Murga
Parodistas

Etapa 4 – Martes 24 de febrero
Sociedad de Negros y Lubolos
Humoristas
Murga

Etapa 5 – Miércoles 25 de febrero
Revistas
Murga
Parodistas

Etapa 6 – Jueves 26 de febrero
Sociedad de Negros y Lubolos
Humoristas
Murga

Etapa 7 – Viernes 27 de febrero
Revistas
Murga
Parodistas

Etapa 8 – Sábado 28 de febrero
Sociedad de Negros y Lubolos
Murga
Murga.