Murga Doña Bastarda en el tablado del Velódromo (archivo, enero de 2026).

Este viernes en la madrugada, tras la finalización de la última etapa de la segunda rueda del concurso oficial, se divulgaron los 24 conjuntos clasificados a la liguilla, instancia final del certamen.

Murgas

Cayó la Cabra

Doña Bastarda

Falta y Resto

La Gran Muñeca

La Nueva Milonga

La Trasnochada

Los Diablos Verdes

Patos Cabreros

Queso Magro

Un Título Viejo

Parodistas Caballeros, el 18 de febrero, en el tablado del Club Malvín. Foto: Laura Sosa

Parodistas

Caballeros

Los Muchachos

Momosapiens

Zíngaros

Humoristas

Cyranos

Los Rolin

Sociedad Anónima

Revistas

La Compañía

Madame Gótica

Tabú

Sociedad de Negros y Lubolos

Integración

La Sara del Cordón

Valores

Yambo Kenia

La tercera rueda dará inicio el sábado. Actuarán tres agrupaciones por noche, se mantendrá el horario de inicio a las 20.30 y con intervalos de media hora.

Humoristas Sociedad Anónima en el tablado del Velódromo (archivo, enero de 2026). Foto: Rodrigo Viera Amaral

La confección de las etapas de esta rueda final se realizó a través de un sorteo, con bombos que ya estaban predeterminados según criterio establecido por la directiva de Daecpu.

Las entradas para la liguilla se pondrán a la venta en la tarde de este viernes a través de los locales de la red Abitab. Los abonos para la platea baja ya fueron comercializados el miércoles en la sede de Daecpu.

Etapa 1 - Sábado 21 de febrero

Murga

Murga

Parodistas

Etapa 2 – Domingo 22 de febrero

Sociedad de Negros y Lubolos

Humoristas

Murga

Etapa 3 – Lunes 23 de febrero

Revistas

Murga

Parodistas

Etapa 4 – Martes 24 de febrero

Sociedad de Negros y Lubolos

Humoristas

Murga

Etapa 5 – Miércoles 25 de febrero

Revistas

Murga

Parodistas

Etapa 6 – Jueves 26 de febrero

Sociedad de Negros y Lubolos

Humoristas

Murga

Etapa 7 – Viernes 27 de febrero

Revistas

Murga

Parodistas

Etapa 8 – Sábado 28 de febrero

Sociedad de Negros y Lubolos

Murga

Murga.