Madame Gótica, durante el Desfile Inaugural del Carnaval, el 22 de enero, por la Av. 18 de Julio.

El Templo de Momo

Este viernes se retoma el andar de la tercera rueda del concurso oficial con la actuación de tres conjuntos a partir de las 20.30: Madame Gótica (revista), La Nueva Milonga (murga) y Zïngaros (parodistas).

El sábado será turno para Integración (sociedad de negros y lubolos), Los Diablos Verdes (murga) y La Gran Muñeca (murga); mientras que el domingo se presentarán Yambo Kenia (sociedad de negros y lubolos), Sociedad Anónima (humoristas) y Patos Cabreros (murga).

Los conjuntos pasarán por el Teatro de Verano hasta el martes, cuando finalice la Liguilla, dando paso a la esperada noche de fallos.

Volvió Cyranos

Los humoristas cumplieron con sus tres instancias de competencia en el Teatro de Verano y redondearon una muy buena temporada en materia de espectáculo.

Cyranos se presentará este sábado en tres tablados de la capital: en el Escenario Julia Arévalo, en el Nuevo Carrusel del Paso Miloni y en el Museo del Carnaval en la Ciudad Vieja.

Candombe en el interior

Distintos desfiles de comparsas se realizarán en el interior este fin de semana. El primero de ellos será el Concurso Regional de Llamadas, en Young. Por la Avenida 18 de Julio de la ciudad desfilarán este viernes seis agrupaciones, entre las locales y las invitadas de Fray Bentos y Carmelo.

El sábado mientras tanto, se desarrollarán las Llamadas de San José de Mayo por la Avenida Manuel Rodríguez, con la participación de siete comparsas. También en Salto, el sábado desde las 21.00, se realizarán las Llamadas locales en la zona del puerto.

Por Rafa Villanueva

El domingo 1° de marzo tendrá lugar un nuevo evento a beneficio para acompañar su recuperación del comunicador Rafael Villanueva. Será en el tablado del Club Malvín con la actuación de Patos Cabreros (murga), Valores (comparsa), Cayó la Cabra (murga), Chobys (humoristas), La Nueva Milonga (murga), La Trasnochada (murga) y la banda tropical La Furia.

El precio de las entradas es de $ 350 y están a disposición por Red Tickets. La actividad comenzará a las 19.00.

A la Bartola

Si bien la murga quedó afuera de la Liguilla, su espectáculo Profundo es uno de los que vale la pena ver en este carnaval.

La murga que sale del Carlitos Prado tendrá dos tablados este viernes. Uno en Rivera y Brito del Pino, en el marco del Carnaval de a Pie, a partir de las 20.50. El otro es el Museo del Carnaval desde las 21.50. El domingo estarán en el CAP Arcona de la zona de Belvedere.

Carnavalé

El Faro de Ingeniería recibe este sábado a las 18.30 una nueva jornada de Carnavalé (con e de encuentro). La entrada será gratuita y se presentarán varias murgas jóvenes: La Pikadita, Aguante el Fasismo, Mandala por encomienda, Ruidos Molestos, Las Gilditas (coro), Pascualina General de la Nación y La Limada.

Última de los populares

Viernes y sábado serán las últimas jornadas con programación de la mayoría de la Red de Escenarios Populares, con tablados por distintos barrios de Montevideo. La cartelera completa se puede ver en la Cartelera de la diaria.