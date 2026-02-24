Camilo Abella, director de la murga Doña Bastarda, durante su presentación en el tablado del Parque, en el barrio Parque Rodó de Montevideo (archivo, enero de 2026).

El viernes 23 de enero abrieron sus puertas los tablados en Montevideo. Siete escenarios privados, 19 populares, más los que van surgiendo en los programas Carnaval de a Pie y De Barrio en Barrio, recibieron a los 40 conjuntos del Concurso Oficial.

En este mes de actividad, el clima acompañó de muy buena manera -solo dos noches se suspendieron por lluvia-, lo que permitió un carnaval prácticamente sin interrupciones.

En ese contexto, el conjunto que más tablados hizo hasta el momento es Doña Bastarda. La murga ganadora del primer premio en 2025 y candidata a repetir lleva 91 contratos. El año pasado el conjunto sumó 122 escenarios, una cifra que parece difícil de alcanzar este carnaval.

Otras tres murgas completan el podio. Falta y Resto, que lleva 86 actuaciones en los tablados; y los Patos Cabreros y la Gran Muñeca, que van 77 cada una.

Entre los 15 primeros puestos de la lista con más contratos no aparecen revistas, humoristas ni sociedades de negros y lubolos. El conjunto que está más cerca del lote de los 15 primeros es los Choby’s, que lleva 44 escenarios.

Todavía queda una semana de tablados abiertos a pleno. La mayoría cerrarán sus puertas el próximo domingo. Unos pocos seguirán hasta el fin de semana del 7 y 8 de marzo.

El ranking

Doña Bastarda 91 Falta y Resto 86 Patos Cabreros y La Gran Muñeca 77 Zíngaros 75 La Trasnochada 70 La Nueva Milonga 65 Los Muchachos 64 Momosapiens 61 Queso Magro 57 Curtidores de Hongos 55 Un Título Viego 54 Cayó la Cabra 53 Caballeros 52 Los Diablos Verdes 50.