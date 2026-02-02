La máxima fiesta del canbombe desembarca un año más en las calles Carlos Gardel e Isla de Flores, donde 44 comparsas de distintos puntos del país desfilarán desde Zelmar Michelini hasta Minas en una nueva edición de las Llamadas. En la zona ya hay desvíos y cortes de tránsito en función del montaje de las gradas que viene realizando la Intendencia de Montevideo.

El viernes será el primer día de concurso, con el pasaje de las 22 agrupaciones mejor clasificadas de 2025. El sábado, mientras tanto, harán su pasaje las 22 que obtuvieron el cupo en la prueba de admisión realizada en octubre en el Prado. Cada jornada, además, cerrará un conjunto invitado, que saldrá sobre la medianoche desde el punto de salida.

En ambos días el desfile comenzará a las 20.00, abriendo C 1080 el viernes. La comparsa del Barrio Sur es la actual bicampeona y buscará el noveno primer premio de su historial.

Las entradas

La venta de sillas para el desfile fue anunciada para el lunes a través de los locales Abitab. En las últimas horas Daecpu y la red de cobranzas ajustan detalles para que quede habilitada al público en el correr del día. Los precios de las generales son los de $ 590 (fila 1), $ 400 (fila 2), $ 300 (fila 3) y $ 250 (fila 4). Las sillas preferenciales tienen un valor de $ 625 (fila 1), $ 425 (fila 2), $ 325 (fila 3) y $ 280 (fila 4).

Otra forma para seguir las Llamadas con comodidad es desde los palcos. Están agotados desde hace varios días, y son comercializados por privados con mucha anticipación. También está la oferta de azoteas y balcones de los residentes de la zona, que van desde $ 3.000 a $ 5.000 por noche.

Orden del Desfile

Viernes 6 de febrero

C 1080

Más Que lonja

La Unicandó

La Tangó

La Jacinta

Cenceribó

Integración

Yambo Kenia

Valores

Nimba

La Fuerza

La Facala

La Rodó

Batea del Tacuarí

Elegguá

Barrica

La Sara del Cordón

Lonjas del Cuareim

La Fabini

Candonga Africana

La Gozadera

La Que Mueve Ciudad del Plata

Invitada: La Sene Candombera

Sábado 7 de febrero