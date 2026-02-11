El salpicón está más vivo que nunca. Este carnaval son 17 de las 19 murgas del concurso las que incluyen este tradicional segmento en el medio de su repertorio. Con la batería acelerando el ritmo, el coro va disparando cuartetas, pasando revista a lo acontecido durante el año, entre crítica, sátira y comicidad.

Una suerte de ranking de los temas que más cantidad de veces tocan las murgas esta temporada aparece liderado por el presupuesto para la educación. Ocho conjuntos se refieren al reclamo del 6%: Curtidores de Hongos, Jardín del Pueblo, La Margarita, La Gran Muñeca, Jorge, Cayó la Cabra, La Margarita y Falta y Resto. La murga de las cuatro estaciones además cuestiona la manera en que se llevó adelante la reforma en el gobierno anterior: “Siguen haciendo propuestas lejos del salón de clase”.

El caso Cardama es otro de los que más abordados en los salpicones. El incumplimiento del astillero español en su contrato con el gobierno uruguayo se hizo público en octubre y aún se mantiene en el foco de los medios. Para La Trasnochada, una de las cinco murgas que toca el tema, “lo que sorprende a esta altura es que nunca nadie va en cana”.

También cinco conjuntos de la categoría apuntan a Frigorífico Centenario, empresa que condicionó el auspicio en carnaval a que no se opinara sobre el conflicto de Gaza. Ellos son Los Diablos Verdes, Gente Grande, Queso Magro, Doña Bastarda y La Gran Muñeca. La murga del Buceo, la primera involucrada en la polémica el año pasado, asegura en uno de sus versos que “no hay dinero que alcance para callar nuestro pensamiento”.

De la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela hacen referencia cinco murgas: La Trasnochada, Doña Bastarda, La Gran Muñeca, Los Patos Cabreros y Cayó la Cabra. Esta última alerta: “Ahora es Venezuela, pero mañana somos nosotros”.

Tampoco pasó inadvertido para los letristas el cierre de la radio M24 y el despido de sus funcionarios. Cuatro conjuntos recuerdan el hecho en su salpicón, como Curtidores de Hongos, que sentencia: “Rajaron a todo el mundo, ya la jugada está hecha / miralo al MPP jugando pa’ la derecha”. Falta y Resto, Mi Vieja Mula y Gente Grande son las otras que dan palo en el mismo sentido.

Cuatro murgas se refieren a la aprobación de la ley de eutanasia en Uruguay, pero lo hacen desde un costado irónico, asociándolo con alguna otra situación. También cuatro son las que -en su salpicón puntualmente- se meten con el conflicto entre Israel y Gaza. La línea editorial es la misma, criticando duramente la postura del gobierno uruguayo, como el ejemplo de los Patos Cabreros: “Es un criminal genocidio y acá para repudiarlo salen discursos muy tibios”.

En tres ocasiones se mencionan otros temas como la Caja Militar, la muerte de José Mujica, el aumento de personas en situación de calle, la expedición científica Uruguay Sub200 y la condición de los represores presos en Domingo Arena. Por su parte, un par de murgas se ocupan de criticar los comentarios de Julio Ríos sobre el jugador Diego García (condenado por violación), la renuncia de la exministra de vivienda Cecilia Cairo y el insulto de Sebastián Da Silva a Nicolás Viera en el Senado.