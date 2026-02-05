La etapa 10 del Concurso Oficial de Carnaval, prevista para hoy, jueves 5 de febrero, fue suspendida por razones climáticas, informó la Intendencia de Montevideo (IM). Es la primera fecha que sufre modificaciones por este motivo.

Tabú, La Mojigata, Queso Magro y Momosapiens actuarán el lunes 9 de febrero, dando cierre a la primera rueda, a no ser que la etapa del domingo también deba ser reprogramada.

Las entradas mantienen su validez para la siguiente fecha.