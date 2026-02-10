Raúl Castro durante una actuación de Falta y Resto en el tablado Nuevo Carrusel de Paso Molino (archivo, enero).

Este lunes finalizó la primera rueda del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, instancia del certamen que sufrió tan solo dos suspensiones, una por cuestiones meteorológicas y otra por un paro de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales.

De esta manera, los 40 conjuntos que concursan ya se aprestan a efectuar su segunda pasada por el Templo de Momo. A partir de este lunes a las 20.30 se pone en marcha la rueda de ajustes, con la realización de la segunda etapa. La primera fue postergada para el lunes 19 de febrero.

El concurso continuará luego con la liguilla, que dará cupos a diez murgas, cuatro parodistas, cuatro sociedades de negros y lubolos, tres humoristas y tres revistas para actuar por tercera vez en el Teatro de Verano.

Las entradas se comercializan a través de la red Abitab: platea baja: $ 1.070 y $ 970; platea media: $ 520 y $ 470; platea alta: $ 370 y $ 320.

Fixture

Etapa 2: martes 10 de febrero

Madame Gótica (revista)

Herencia Ancestral (sociedad de negros y lubolos)

Los Choby’s (humoristas)

Falta y Resto (murga)

Etapa 3: miércoles 11 de febrero

La Compañía (revista)

Jorge (murga)

La Nueva Milonga (murga)

Los Muchachos (parodistas)

Etapa 4: jueves 12 de febrero

Carambola (revista)

Don Bochinche y Cía. (murga)

Gente Grande (murga)

La Trasnochada (murga)

Etapa 5: viernes 13 de febrero

Tabú (revista)

Los Diablos Verdes (murga)

Cayó la Cabra (murga)

Caballeros (parodistas)

Etapa 6: sábado 14 de febrero

Más Que Lonja (sociedad de negros y lubolos)

Mi Vieja Mula (murga)

Los Rolin (humoristas)

La Gran Muñeca (murga)

Etapa 7: domingo 15 de febrero

Integración (sociedad de negros y lubolos)

A la Bartola (murga)

Queso Magro (murga)

Adams (parodistas)

Etapa 8: lunes 16 de febrero

Yambo Kenia (sociedad de negros y lubolos)

La Mojigata (murga)

Sociedad Anónima (humoristas)

Patos Cabreros (murga)

Etapa 9: martes 17 de febrero

Valores (sociedad de negros y lubolos)

La Margarita (murga)

Curtidores de Hongos (murga)

Momosapiens (parodistas)

Etapa 10: miércoles 18 de febrero

La Sara del Cordón (sociedad de negros y lubolos)

Jardín del Pueblo (murga)

Cyranos (humoristas)

Doña Bastarda (murga)

Etapa 1: jueves 19 de febrero