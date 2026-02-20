En la primera mitad de su espectáculo de este año Momosapiens recrea la historia de Robin Hood, la leyenda del héroe y forajido del inglés medieval. Cerca del final de la parodia, se personifica el regreso del rey Ricardo I de Inglaterra y se bromea que viene acompañado por su hijo, Ricardito. Allí aparece en escena una caja gigante del clásico producto uruguayo de chocolate y merengue.

Debido a esta situación, la presidencia del jurado advirtió al conjunto por estar incumpliendo con el inciso A del artículo 26 del reglamento, que refiere a la utilización de marcas comerciales sobre el escenario del concurso.

Si bien la marca no era un patrocinador del conjunto, los parodistas de Horacio Rubino debieron corregir este detalle para la segunda rueda para evitar una sanción que podría redundar en una quita de puntos.

Momosapiens modificó entonces la inscripción, le sacó la letra “r” del medio a la caja de Ricardito y la escena humorística volvió a funcionar con el mismo efecto. [La otra parodia del espectáculo -uno de los candidatos a ganar la categoría- es _Coda, señales del corazón, la película ganadora del Oscar en 2022.