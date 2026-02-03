“Somos la peor chirigota del mundo y la mejor de Uruguay (porque es la única que hay)”. Así se presenta La Chirimurga en sus redes sociales. Este conjunto oriundo de Piriápolis fusiona el clásico estilo gaditano –con sus pasodobles, estribillos, isas canarias y jotas– con la murga uruguaya, creando así espectáculos que representan diversas tradiciones carnavaleras, con sus convergencias y particularidades. En sus palabras: “Somos un homenaje permanente a dos carnavales de diferentes continentes, pero hermanados por la historia, el canto y la actuación”.

Angie Lozada, integrante del conjunto, dijo a la diaria que eligen la chirigota como medio de expresión porque “nos parece, igual que la murga, una forma de ser altavoz, entre sátira y protesta, de lo que se tiene que decir, como voz pública y humorística, para enriquecer el carnaval”.

Lozada explicó las diferencias entre chirigota y carnaval: “La estructura, la cantidad de personas en escena y que la chirigota tiene que ver más con el campo del teatro. La puesta en escena de una murga requiere la clásica línea de cantantes, en cambio en la chirigota se dispersa esa línea; la batería de la murga tiene el arrastre del sonido que viene del candombe, en cambio la chirigota, que también comprende batería con su ritmo español, es de dos componentes, ya que el bombista [también] toca el platillo. Las chirigotas, tanto en concurso como en la calle, tienen la particularidad de cantar sin micrófonos, lo que permite una mejor interpretación del personaje llevado a escena. En la murga se tiene al director de espaldas al público, cosa que en la chirigota no sucede, así que empezar todos juntos y en la nota requiere mucho ensayo y error. La murga es, sin embargo, nuestra esencia, la llevamos en la sangre y se nota por la entonación”.

La Chirimurga nació en marzo de 2024 y está integrada por ocho personas (en Cádiz hay chirigotas de apenas dos componentes). Este año cumplirán su sueño de viajar para participar en el carnaval de Cádiz como un conjunto callejero, también conocido como “ilegal”, con su espectáculo Los piratas del Río de la Plata.

Por motivos económicos sólo irá a España la mitad del grupo, en un formato adaptado al que llamaron “La Chirimurga de bolsillo”. Además, van a brindar talleres de percusión de música uruguaya y recorrerán peñas y carnavales en distintos puntos de Andalucía.

El proyecto fue declarado de interés por el Ministerio de Educación y Cultura y recibió apoyo económico de la Intendencia de Maldonado y de Fancap. Sin embargo, explicó la integrante, les falta financiamiento para costear el viaje.

Antes de zarpar

La Chirimurga tiene varias actuaciones previstas en Uruguay antes de cruzar el Atlántico a mediados de febrero, algunas en el marco del carnaval de Maldonado y otras autogestionadas con el objetivo de recaudar fondos.

Tablados en Maldonado, formato completo

*5 de febrero a las 21.00, Maldonado Nuevo.

*7 de febrero a las 23.00, Aiguá.

*12 de febrero a las 22.00, Molino.

*13 de febrero a las 21.00, Piriápolis.

*13 de febrero a las 23.00, Pueblo Obrero.

*16 de febrero a las 22.00, Pan de Azúcar.

*16 de febrero a las 0.00, Bella Vista.

Actuaciones de “La Chirimurga de bolsillo”

*Sábado 14 de febrero a las 21.30, Centro Cultural Serendipia, Solymar.

*Domingo 15 de febrero a las 20.00, Arteatro, Montevideo.

“En estas fechas el público se verá sumergido en un atraco pirata, cargado de canciones que le harán sentir la sátira, el humor y las peripecias de nuestro viaje a modo de canciones”, en palabras de Lozada. El costo de las entradas es de $ 300 y se consiguen comunicándose al 099 184 860.