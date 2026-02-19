La presente edición del Concurso Oficial de Carnaval viene marcando un discurso confrontativo contra la izquierda uruguaya, que tras un año en el gobierno ha encontrado más crítica que de costumbre por parte de las murgas.

La postura “tibia” ante la situación en Gaza, el presupuesto para la educación y el cierre de la radio M24 son algunos de los temas recurrentes en los libretos de la categoría. En ese contexto, el Movimiento de Participación Popular (MPP) es uno de los blancos preferidos de las críticas. Incluso la murga Queso Magro dedica un cuplé entero a este sector político del Frente Amplio.

“¿Quién manda ahora que ya no está el Pepe? Sabemos que Orsi claramente no”, canta la murga en uno de sus segmentos más celebrados por el público. Con mordaz ironía, Queso Magro manifiesta que “el MPP es un sentimiento aunque ahora se haya ido al centro”, para luego concluir con una canción en la que se expresa el descontento con la gestión actual: “Yo soñé un gobierno más cercano a la gente, que se comprometía, iba a ser diferente, y ando un poco caliente”.

Respecto de estos cuestionamientos, algunos referentes del espacio fueron consultados sobre el tema en distintos medios. Uno de ellos fue el senador Sebastián Sabini, quien consultado en Arriba gente, de Canal 10, comentó: “Es la vida en democracia; a mí me parece fantástico. Una murga que no crítica es una murga obsecuente. Así que vamo’ arriba. Es parte de la vida. Si algo bueno tiene vivir en la sociedad que vivimos es la diversidad de opiniones”.

“El MPP nunca tuvo definiciones ideológicas marxistas-leninistas. Somos un movimiento, no somos un partido. Creemos en la libertad de pensamiento. Capaz que tenemos que tomar otras definiciones ideológicas, pero bueno, es una opinión (la de la murga) y yo la respeto”, agregó el parlamentario.

Daniel Caggiani, por su parte, también senador por el MPP, en diálogo con Radio Sarandí, se refirió en forma escueta al tono con el que son cuestionados por algunos conjuntos: “Las murgas tienen que hacer eso; si no, no van a conseguir ningún aplauso. Creo que está bien, además, que sean críticas con el gobierno actual”.

Días atrás Lucía Topolansky habló en el mismo sentido y aseguró: “No se me mueve un pelo. No me parece mal. Me parece que la murga debe pegar. Si la murga no nos pega, me voy desilusionada del tablado”.

Las declaraciones de la exvicepresidenta se dieron en una entrevista con Radio Universal, donde contó, además, que estaba “enojada con los Cardozo” porque no está concursando Agarrate Catalina: “Lo digo al aire porque ya se lo dije a ellos, porque hace dos carnavales que no salen ante tanto requerimiento”.