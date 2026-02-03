“No es tan fácil mezclar chistes con poesía”, dice la Queso Magro en uno de los primeros versos de su retirada. Y es así. Apostar por este estilo y extenderlo hasta el final del repertorio, donde el público carnavalero suele volcarse a lo más tradicional, es un riesgo que a ellos les calza como anillo al dedo.

Un clásico –así se llama el espectáculo 2026– de sus retiradas es que “tengan siempre una parte divertida”. Una vez más, logran su cometido al dedicar su canción a Tristán Narvaja. Coincide, además, con que recorrer esa feria es un clásico de los domingos tanto para los montevideanos como para los turistas.

Según Diego Waisrub, uno de los letristas del conjunto, el origen de la idea “fue medio raro”, ya que el Toto Zieleniec (otro de los que escriben) llevó al grupo de creativos la posibilidad de hacerle la retirada a Tristán Narvaja, “aunque yo creo que la había propuesto el año anterior”. “Ya nos olvidamos, entre tantas cosas que tiramos”, apuntó.

Después de elegido el tema, empezaron a “encontrarle puntas”, y cuando arrancaron a escribirla se dieron cuenta de que “tenía un lado humorístico y un lado emotivo”. “Nos fue convenciendo que podía ser estilo Queso Magro, pero también tenía algo de poesía”, agregó.

Ese lado humorístico les permite enumerar algunas de las cosas que se pueden encontrar en la feria al recorrerla. Desde un cargador de Nokia 1100 hasta medio sutién, pasando por un disco trucho de Jazzy Mel o un cuarto de blíster de Perifar.

Para el colectivo es algo habitual transitar este camino desde su primer carnaval mayor, en el que han continuado con lo que mostraban en Murga Joven. En 2005, en el espectáculo que hablaba de las puertas, la murga quedaba atrapada en el escenario y la retirada hablaba de cómo salir. En 2006 se metieron con Mala muerte y en 2009 dejaron una de sus principales joyas con su homenaje al Chuy. También 2019 fue un año que quedó marcado por su despedida, que estuvo dedicada al cuerpo humano.

“Buscamos diferenciarnos de las retiradas clásicas. Por un lado, porque vas a los tablados y ves cinco murgas que hacen retiradas medio parecidas. Por otro lado, intentamos darle un vuelco humorístico para que la gente se enganche. Queso Magro trata de que se queden hasta el final escuchando, dar un contenido más”, explicó Waisrub.

En la elección de la feria, los lácteos también encontraron el plus de “cantar y viajar a ese lugar” y de esa manera lograron una identificación en el espectador, así como trazar un paralelismo entre el murguista y el feriante en eso de “armar y desarmar” y de los pregones tan característicos de ambos.

La murga ganó cuatro veces mención a mejor cuplé y en dos oportunidades fue galardonada como mejor libreto del carnaval. Nunca obtuvo mención a la mejor retirada, aunque muchas de ellas son recordadas. “Sos el mejor paseo dominical”, le canta Queso Magro a Tristán Narvaja, y vuelve a dejar su sello único en la categoría.