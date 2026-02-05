Las entradas para las Llamadas 2026 se agotaron en pocos minutos luego de salir a la venta, lo que generó malestar entre el público. Daecpu parece haber tomado nota de la situación, ya que este jueves informó que hubo gestiones con el gobierno departamental para aumentar la cantidad de sillas disponibles.
Las localidades nuevas ya pueden adquirirse en locales Abitab, no está disponible la venta web. Los precios oscilan entre 400 y 650 pesos.
Este viernes y sábado 44 comparsas de distintos puntos del país desfilarán desde Zelmar Michelini hasta Minas. En la zona ya hay desvíos y cortes de tránsito en función del montaje de las gradas que viene realizando la Intendencia de Montevideo.
Orden del desfile
Viernes 6 de febrero
- C1080
- Más Que lonja
- La Unicandó
- La Tangó
- La Jacinta
- Cenceribó
- Integración
- Yambo Kenia
- Valores
- Nimba
- La Fuerza
- La Facala
- La Rodó
- Batea del Tacuarí
- Elegguá
- Barrica
- La Sara del Cordón
- Lonjas del Cuareim
- La Fabini
- Candonga Africana
- La Gozadera
- La Que Mueve Ciudad del Plata
- Invitada: La Sene Candombera
Sábado 7 de febrero
- Zumbaé
- Lonjas de Ciudad Vieja
- La Sombra
- Lonjas del San Marcos
- Fortaleza Candombera
- Hay Q’ Darle
- Al Son de Tula
- Son Candomberos
- Lonjas de Belgrano
- La Negra
- Rosario 250
- Ubuntú
- Makondo
- Kimbundu
- La Malunga
- Kalumkembé
- El Vacilón de Rieles
- Kindú
- La Covacha
- Malanque
- La Vía
- Afrocan
- Invitada: Rugir del Varona.