Las entradas para las Llamadas 2026 se agotaron en pocos minutos luego de salir a la venta, lo que generó malestar entre el público. Daecpu parece haber tomado nota de la situación, ya que este jueves informó que hubo gestiones con el gobierno departamental para aumentar la cantidad de sillas disponibles.

Las localidades nuevas ya pueden adquirirse en locales Abitab, no está disponible la venta web. Los precios oscilan entre 400 y 650 pesos.

Este viernes y sábado 44 comparsas de distintos puntos del país desfilarán desde Zelmar Michelini hasta Minas. En la zona ya hay desvíos y cortes de tránsito en función del montaje de las gradas que viene realizando la Intendencia de Montevideo.

Orden del desfile

Viernes 6 de febrero

C1080

Más Que lonja

La Unicandó

La Tangó

La Jacinta

Cenceribó

Integración

Yambo Kenia

Valores

Nimba

La Fuerza

La Facala

La Rodó

Batea del Tacuarí

Elegguá

Barrica

La Sara del Cordón

Lonjas del Cuareim

La Fabini

Candonga Africana

La Gozadera

La Que Mueve Ciudad del Plata

Invitada: La Sene Candombera

Sábado 7 de febrero