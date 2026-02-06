Este viernes 6 y sábado 7 de febrero se realizará la 70° edición del Desfile de Llamadas, que se volvió un evento oficial en el año 1956. Esa decisión “fue la oficialización de una manifestación popular. [...] En aquel tiempo eran solo ocho comparsas que desfilaron por primera vez y desde entonces no paró de crecer. Se hicieron por primera vez en Isla de Flores y se siguen haciendo allí, porque es el lugar donde nace y crece esta cultura que tiene que ver con el candombe en nuestro país”, expresó el gerente de Festejos y Espectáculos de la Intendencia, Eduardo Rabellino, a Montevideo al día, el semanario oficial del gobierno departamental.

A partir de las 19.30 desfilarán conjuntos invitados, organizaciones y las comparsas que concursan por el primer premio. De las 44 competidoras, 23 clasificaron en las Llamadas de 2025 y 21 obtuvieron un lugar a través de las Llamadas de Admisión. El recorrido comienza en la esquina de Isla de Flores y Zelmar Michelini y termina a la altura de Minas.

Las dos noches del Desfile de Llamadas se pueden ver por la señal de VTV a través de Antel TV (Antel Box, smart TV, celulares o anteltv.com.uy). Cualquier persona con un servicio de Antel contratado puede ingresar a la plataforma de manera gratuita.

La IM exhortó a quienes viven y trabajan en la zona a no estacionar los días del desfile a partir de las 8.00 en:

Martínez Trueba entre Isla de Flores y Durazno.

Martínez Trueba entre Isla de Flores y San Salvador.

Ejido entre Durazno y Gonzalo Ramírez.

Ejido entre Isla de Flores y Durazno.

Magallanes entre Durazno e Isla de Flores.

Magallanes entre San Salvador e Isla de Flores.

Francisco Reduello entre Isla de Flores y Gonzalo Ramírez.

Magallanes desde Durazno a San Salvador.

Zelmar Michelini desde Durazno a Gonzalo Ramírez.

Francisco Reduello.

Están cortados los cruces de las calles Zelmar Michelini, Carlos Quijano, Santiago de Chile, Barrios Amorín y Salto, donde están instalados los palcos. Además, a partir de las 16.00 se cortó Isla de Flores en todo el tramo del desfile; cuando finalice la jornada del viernes, se abrirá hasta las 16.00 del sábado.

Varias líneas de transporte público sufrirán modificaciones y se suprimirán algunas paradas. Se puede consultar la lista completa en este link.