El sábado comenzó la tercera rueda del Concurso Oficial de Agrupaciones en el Teatro de Verano, en la que actuarán los 24 mejores espectáculos del carnaval según la consideración del jurado. De no mediar suspensiones por clima adverso, el certamen continuará hasta el martes 3 de marzo.

El fallo no generó mayores polémicas, ya que en cada categoría avanzaron los conjuntos que se esperaba. Solo en murgas surgió un punto de discusión: el pasaje de Los Diablos Verdes. No por carecer de virtudes para estar entre las diez mejores, sino por la calidad de otras propuestas, como las de Curtidores de Hongos y A la Bartola, que parecían contar con más méritos para actuar nuevamente en el templo de Momo. El jurado se inclinó por la murga de La Teja, que destacó en las dos primeras ruedas por su notable rendimiento coral y una soberbia puesta en escena.

En la categoría aparecen dos espectáculos como grandes candidatos al primer premio: Doña Bastarda y Patos Cabreros. La campeona del año pasado es la preferida del público con su Patria o tumba y peleará en un mano a mano frente a la murga de los claveles, que volvió al concurso tras su última participación en 2019 y respondió a la expectativa con un elenco que es una verdadera “selección” de murguistas.

La Nueva Milonga y La Gran Muñeca son las “enemigas”; ambas cuentan con muy buenos espectáculos que estarán al acecho para dar la sorpresa en la noche de los fallos. También rayó a gran altura este año lo hecho por Cayó la Cabra. La murga tiene una propuesta redonda, en la que mezcla en dosis justas la crítica, la sátira, el humor y la poesía. Tiene el mejor texto de la categoría y uno de los mejores del carnaval, pero al dar ventajas en voces y vestuario quedaría algo relegada en los puestos de arriba.

Hay que remarcar también el ansiado retorno de Un Título Viejo a la liguilla. El conjunto que había debutado en 2020 con un segundo premio detrás de Agarrate Catalina volvió a clasificar a la tercera rueda del concurso después de un par de años de quedar en la puerta y con un sabor agridulce por los puntajes otorgados.

La parodia y el humor

Adams, el segundo premio de parodistas el año pasado, cerró su camino en el concurso tras dos presentaciones en las que no logró enganchar al público. Por encima de ellos quedaron los otros cuatro participantes en la categoría: Caballeros, Los Muchachos, Momosapiens y Zíngaros.

El gran favorito es el conjunto de Horacio Rubino, con dos ruedas muy parejas y una parodia como “Coda” que se roba los aplausos. Zíngaros, de la mano de Danilo Mazzo y su interpretación de Mohamed Alí, aspira también a llegar a lo más alto, así como Caballeros, con un Aldo Martínez magistral como El Sabalero.

En humoristas la nota fue la no clasificación de Los Choby’s, que desde 2014 entraron siempre a la liguilla. Es que el conjunto de Leo Pacella y Bicho Yuane tuvo una primera rueda fallida, lo que fue en detrimento de su espectáculo.

Cyranos, que hace seis años no clasificaba a la rueda final, tendrá su chance de actuar por tercera vez en el Ramón Collazo y sentarse en la mesa donde Los Rolin y Sociedad Anónima discuten por el máximo lauro. Los humoristas de San José, en el balance de risas y cobertura de rubros, cuentan con una ventaja sobre sus rivales y buscarán su 14° primer premio.

Alto nivel de comparsas

Los cuatro espectáculos liguilleros de sociedad de negros y lubolos perfectamente pueden ser considerados entre los seis o siete mejores de todo el carnaval. Año a año esta categoría confirma su vigoroso presente, con shows candomberos de distintos estilos pero de enorme valor artístico.

En 2026 repitieron su pasaje a la tercera rueda las mismas del carnaval anterior: Integración, La Sara del Cordón, Valores y Yambo Kenia. El desenlace del concurso aparenta ser muy parejo, con leve favoritismo para la Yambo y sus Rituales de la palabra, y para Valores, que lleva adelante el espectáculo Migrantes.

En revistas está todo más claro y el escenario es el mismo que en los últimos carnavales. Tabú y La Compañía fueron otra vez los mejores exponentes de la categoría y pelearán por un título que se definirá por detalles.

La otra clasificada es Madame Gótica, que retorna a la liguilla después de unos años sin decir presente. Entre los tres conjuntos suman 15 primeros premios, siendo Tabú la máxima ganadora con ocho.