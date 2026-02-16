2025 marcó el regreso de Luis Alberto Carballo al carnaval después de seis años sin salir. Y lo hizo en un título que lo había catapultado a la popularidad en la década de los noventa, los Adam’s, que también volvían después de un largo tiempo sin concursar.

El conjunto obtuvo el segundo premio en parodistas, en un año que fue destacado como de los mejores que tuvo la categoría en los últimos tiempos, con Carballo siendo una de las figuras junto con Walter Cucuzú Brilka y Pedro Cacho Denis.

Para 2026 la idea primaria del actor y comunicador era no hacer carnaval. A fines de octubre, después de algunos cambios en el equipo creativo de Adam’s, el grupo anunció su retorno, pero en calidad de letrista.

Así se encaró el espectáculo Jóvenes por siempre, que cuenta con las parodias de la serie Merlina y de la película Forever Young. Pese al gran despliegue de vestuario, vocal y coreográfico, la actuación de Adam’s en primera rueda no recogió las mejores críticas.

El conjunto de Hugo Ligrone, que tenía inscrito a Carballo en su ficha técnica, activó entonces su reincorporación para la segunda pasada por el Teatro de Verano, en un intento de lograr mayor efectividad en el humor y elevar la imagen de la rueda inicial.

Ya en los días previos a la llegada de Adam’s al Ramón Collazo el domingo, Carballo se sumó al conjunto para hacer tablados y preparar su estreno en el concurso 2026. “Estoy feliz, tranquilo. Quiero divertirme, es un grupo divino. No pude llegar a la primera rueda, pero ya estaba hablado de que iba a estar para la segunda”, comentó el artista al ciclo radial Carnaval del Futuro antes que se abriera el telón. “La decisión está tomada hace meses”, aseguró, y explicó que en enero tenía planificadas otras cosas que le impedían ensayar durante varios días: “Venir a improvisar a la primera rueda no estaba bueno”.

Sobre el andar del espectáculo por este carnaval, Carballo dijo: “La pasamos bárbaro. La gente se divierte y nosotros nos divertimos, que es lo más importante. El concurso es el concurso y hay un grupo de personas que decidirá quiénes estarán arriba. Lo importante es hacer bien lo que uno preparó”.

En el cierre de la etapa, Adam’s redondeó una actuación con pequeños ajustes, pero que lo siguen manteniendo detrás de sus rivales de la categoría en la consideración. Incluso debió lidiar con una escasa convocatoria a la hora de su función, lo que valió incluso alguna ironía del propio Carballo hacia sus compañeros de conjunto: “¿Qué pretexto tienen ahora? ¿Cuándo van a llenar el teatro?”.

En Jóvenes por siempre, aprovechando el contexto de la parodia, el actor trajo a escena en pasajes breves algunos de los personajes más recordados durante su trayectoria en carnaval como Figuretti, Mamá Cora y Cacho de la Cruz.