En marzo comienza la segunda edición de MurgaLA, un proyecto artístico-formativo que apunta a un acercamiento integral a la murga como género musical, político y cultural, más allá del carnaval.

El proyecto se desarrolla como un taller anual con encuentros semanales e incorpora áreas como canto y ensamble coral, percusión, puesta en escena, composición, maquillaje, vestuario y formación política.

Florencia Núñez, cantante, compositora, murguista y creadora de MurgaLA, dijo a la diaria: “El proyecto surge con una intención muy clara: visibilizar a mujeres y disidencias con experiencia en distintos rubros de la murga para que sean talleristas, referentes y formadoras. Más que pensar en la comunidad murguera como algo abstracto, lo que a mí me importa es ese apoyo concreto de compañeras con trayectoria que quieren sumarse, aportar, enseñar”.

MurgaLA tiene dos objetivos: “Por un lado, una formación integral en murga, no solo en el ensamble vocal, sino textos, puesta en escena, maquillaje, vestuario, batería. Y por otro lado, un objetivo cultural y político, visibilizar a las compañeras, armar red, generar circulación de saberes y aportar a que la murga deje de estar narrada mayoritariamente desde una sola mirada. Si queremos nuevas narrativas, nuevas formas de decir, es necesario que haya otras voces ocupando los espacios de creación y información”.

El proyecto prioriza “a mujeres y disidencias como talleristas”, pero es un espacio abierto a todas las personas que quieran participar. Tiene “una perspectiva, generar espacios liderados por compañeras, porque creo profundamente que para abrirse y cantar, algo tan vulnerable, es fundamental sentirse cómoda; muchas veces ese nivel de comodidad se logra en espacios cuidados por otras mujeres y compañeras”.

Núñez contó que MurgaLA puede generar transformaciones en “la confianza en la propia voz, el aprendizaje técnico, la experiencia de cantar en colectivo, el encuentro entre generaciones y también entre géneros. Cantar en colectivo es una belleza, y cuando ese canto se da en un espacio cuidado, diverso y consciente, tiene un poder enorme”.

Este año MurgaLA va a incorporar un espacio de cuidado para niñas y niños porque, explicó Núñez, el año pasado muchas mamás querían participar, pero no tenían con quién dejar a sus hijos e hijas. En esta edición va a haber alguien que se dedique a eso.

El equipo de talleristas está conformado por referentes del carnaval

Jhoanna Duarte: taller de técnica vocal aplicada al repertorio de murga.

Sofía Zanolli: taller de textos de murga.

Mayra Martínez: repertorios murgueros: análisis e interpretación (a partir del libro Nuestro repertorio)

Andrés Alba: conversatorio “Las mil esquinas: la expansión de la murga uruguaya en América Latina”.

Sofía Chapi Farías: taller de batería de murga.

Flor Núñez: coro: ensamble de voces y arreglos.

Majo Hernández: taller de creación de textos de murga desde una perspectiva política: un espacio para bucear en la palabra como territorio de disputa y de encuentro.

Las inscripciones se realizan a través de la cuenta de Instagram del proyecto.