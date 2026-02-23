Murga Doña Bastarda, el 26 de enero, en el tablado del Velódromo.

El carnaval uruguayo está de luto tras el fallecimiento de Agustín Ríos, joven integrante de la murga Doña Bastarda. La noticia impactó en el ambiente y provocó la suspensión de las actividades en el Teatro de Verano y los tablados en el día de ayer.

Daecpu decidió también postergar la sexta etapa de la Liguilla, que estaba prevista para este jueves 26 de febrero, en la que Doña Bastarda iba a presentarse a última hora. Esta se reprogramó para el lunes 2 de marzo, cuando, además de la murga, actuarán la sociedad de negros y lubolos La Sara del Cordón y los humoristas Los Rolin.

Las entradas para esta etapa -que sería la última del concurso oficial de no haber suspensiones por lluvias- se agotaron el viernes, el primer día que estuvieron a la venta.

Reprogramación Liguillla

Etapa 3 - Lunes 23 de febrero • 20.30. Tabú (revista) • 21.50. Queso Magro (murga) • 23.05. Los Muchachos (parodistas)

Etapa 4 - Martes 24 de febrero • 20.30. Valores (sociedad de negros y lubolos) • 21.55. Cyranos (humoristas) • 23.15. La Trasnochada (murga)

Etapa 5 – Miércoles 25 de febrero • 20.30. La Compañía (revista) • 21.50. Falta y Resto (murga) • 23.05. Momosapiens (parodistas)

Etapa 7 - Viernes 27 de febrero • 20.30. Madame Gótica (revista) • 21.50. La Nueva Milonga (murga) • 23.05. Zíngaros (parodistas)

Etapa 8 - Sábado 28 de febrero • 20.30. Integración (sociedad de negros y lubolos) • 21.55. Los Diablos Verdes (murga) • 23.10. La Gran Muñeca (murga)

Etapa 2 - Domingo 1 de marzo • 20.30. Yambo Kenia (sociedad de negros y lubolos) • 21.55. Sociedad Anónima (humoristas) • 23.15. Patos Cabreros (murga)

Etapa 6 – Lunes 2 de marzo • 20.30. La Sara del Cordón (sociedad de negros y lubolos) • 21.55. Los Rolin (humoristas) • 23.15. Doña Bastarda (murga)