El domingo se presentó en el Teatro de Verano el conjunto de humoristas Sociedad Anónima en la séptima etapa de la primera rueda. Los maragatos dicen presente en un nuevo carnaval, y su debut en el concurso mostró un alto rendimiento tanto en la efectividad del humor como en la cobertura de rubros.

La humorada de “los gauchos patones” fue el punto alto de la noche, con el destaque de Cléber Pato Esteche, quien en cada una de sus intervenciones desató las risas del público.

También hubo espacio para algunos comentarios de Carlos Barceló, el director responsable y componente, quien aprovechó la presencia de la presidenta en ejercicio, Carolina Cosse, en el templo de Momo.

Antes de comenzar un segmento del medio del espectáculo, Barceló celebró la asistencia de la “la máxima autoridad del país” y añadió: “Dimos un palito recién, pero de eso se trata, Carolina, de decir lo que queremos”.

El artista destacó a su vez que “volvió el auspicio de Antel a todos los conjuntos”, algo que el gobierno anterior había modificado en los comienzos de su gestión. “Se ve que los que mueven los piolines ahora decidieron defender la fiesta popular y las empresas públicas”, sostuvo.

En 2024 Barceló había criticado duramente la decisión de quitar el patrocinio de la empresa pública a las agrupaciones que concursaban