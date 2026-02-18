El martes 24 de febrero se realizará el Tablado por Rafa Villanueva, una noche de espectáculos carnavaleros organizada con el objetivo de recaudar fondos para el conductor, que se está recuperando de una septicemia.

A partir de las 19.00 actuarán en el tablado del Parque (Parque Rodó): Los Muchachos, Doña Bastarda, Un Título Viejo, Queso Magro, La Mojigata, Curtidores de Hongos y La Gran Muñeca. El cierre musical lo hará El Reja.

La animación estará a cargo de diversas figuras de los medios uruguayos, incluidos el Piñe, Petru Valensky, Cata Ferrand, Manuela da Silveira, Yuri Jakimczuk, Marcel Keoroglian, Diego González y Mariano López.

La entrada general cuesta $ 350 (menores de 12 años no pagan). Hay opciones de bono colaboración para quienes quieran aportar sin ir al tablado: $ 100, $ 300 y $ 500. Entradas y bonos a la venta en Redtickets.

Se suspende por lluvia. No se realizan devoluciones, pero las entradas se pueden utilizar en cualquier otra fecha en el tablado del Parque.