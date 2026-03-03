La Red de Sitios de Memoria fue creada por la Ley 19.641 y reúne espacios donde víctimas del terrorismo de Estado sufrieron violaciones a los derechos humanos, con el fin de preservar la memoria histórica. Está integrada por organizaciones sociales, de derechos humanos, sobrevivientes, familiares y vecinos/as, instituciones educativas, culturales y de los gobiernos locales. Trabaja con la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria en el desarrollo de actividades de memoria, investigación, educación y promoción de los derechos humanos.

“La construcción de sitios de memoria reclama una inversión presupuestal destinada a la reconstrucción e instalación del relato histórico de forma que pueda ser conocida, garantizando la apertura permanente y la accesibilidad, así como el mantenimiento de los espacios físicos que se destinen a sitio de memoria”, explican desde la Institución Nacional de Derechos Humanos.

El próximo miércoles 4 de febrero habrá un festival solidario a beneficio de la red en el Tablado del Parque, en el Parque Rodó (Julio Herrera y Reissig y Sarmiento). La jornada, expresan, “une cultura, arte y compromiso”.

Actuarán, desde las 19.30, Numa Moraes, El Alemán, Jorge, Gente Grande, A la Bartola, La Mojigata y Falta y Resto. La entrada única cuesta $ 300 pesos. Hay a disposición bonos colaboración para quienes quieran aportar económicamente a la causa sin adquirir una entrada; se puede aportar $ 100, $ 300 o $ 500. A la venta en Redtickets.