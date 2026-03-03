Humoristas Los Rolin recibió una sanción por bajar tarde del Teatro de Verano durante su pasaje por la liguilla. Durante la madrugada de este martes 3 de febrero la presidenta del jurado, Gabriela Barboza, comunicó al conjunto de Martín Prado que la sanción implica la quita de 12 puntos.

La noticia la dio Calle Febrero y la confirmó la diaria. Desde el conjunto informaron a este medio que, según el control oficial, bajaron un segundo y medio tarde del escenario.

De acuerdo con el artículo 46 del reglamento del concurso, cada conjunto tiene un minuto de tolerancia sobre los tiempos máximos de actuación de cada categoría (55 minutos para humoristas) para bajar del escenario. Pasado ese tiempo, que es representado en el Collazo con una luz roja al borde del escenario, “se comenzará a aplicar descuentos de puntaje”.

La presidenta del jurado es la encargada de controlar el tiempo de la actuación, que empieza en el momento en el que la dupla de presentadores termina de anunciar al conjunto hasta que el último componente desciende del escenario. “La constatación fehaciente de incumplimiento en los tiempos establecidos por parte del/la Presidente del Jurado, se estampará por acta y se aplicará a razón de 12 puntos (en humoristas, parodistas, revistas y lubolos) o 24 puntos (en Murgas) en cada minuto o fracción en más o en menos en cualquiera de las tres ruedas”, establece el artículo 47.

Esta sanción suma incertidumbre a los resultados de una categoría que tiene tres candidatos: Sociedad Anónima, Los Rolin y Cyranos. Durante la madrugada del miércoles 4 de febrero se darán a conocer los fallos del Concurso Oficial del Carnaval y el impacto de la sanción para el conjunto de Prado.