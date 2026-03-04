Desde las 2.00 del miércoles se está llevando a cabo la tradicional noche de los fallos del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, jornada en la que se divulgan las posiciones finales del certamen.

Finalizada la etapa, en el escenario del Teatro de Verano se montó un set televisivo en donde el jurado va informando rubro a rubro los puntajes de cada rueda en las cinco categorías: revistas, humoristas, sociedad de negros y lubolos, parodistas y murgas.

Este año el jurado estuvo presidido por Gabriela Barboza e integrado por los siguientes miembros: Jorge Damseaux y Susana Bosch (voces, arreglos corales y musicalidad); Fernando Schmidt y Mariana Gerosa (textos e interpretación); Adriana da Silva (puesta en escena y acción escénica); Fernando Imperial (coreografía y bailes) y Victoria Falkin (vestuario y maquillaje).

La primera categoría que conoció el fallo fue la de revistas, en donde La Compañía, que esperó los resultados en un parador en la rambla de Pocitos, se quedó con el primer premio. En humoristas, Sociedad Anónima volvió al oro, Yambo Kenia en negos y lubolos y Momosapiens repitió en parodistas.

El carnaval tendrá su cierre oficial con la rueda de ganadores, que se levará a cabo entre viernes, sábado y lunes en el Teatro de Verano Ramón Collazo, con la actuación de los primeros y segundos premios. Daecpu informará en las próximas horas los precios y la programación.

Revistas

La Compañía 1.416 puntos Tabú 1.382 puntos Madame Gótica 1.253 puntos Carambola 693 puntos House 664 puntos

Humoristas

Sociedad Anónima 1.147 puntos Cyranos 1.092 puntos Los Rolin 1.075 puntos Los Chobys 596 puntos Social Club 536 puntos

Lubolos

Yambo Kenia 1.132 puntos Valores 1.119 puntos Integración 1.102 puntos La Sara del Cordón 1.034 puntos Más que lonja 583 puntos Herencia Ancestral 495 puntos

Parodistas