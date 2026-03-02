Festecos de la comparsa C1080, en barrio Sur, tras haber obtenido el primer premio en su categoría (archivo, 2023).

Este martes a la noche se llevará a cabo la última etapa de la tercera rueda del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, con la actuación de la revista Tabú, la murga Queso Magro y parodistas Los Muchachos.

Finalizada la presentación en el Teatro de Verano, comenzará la vigilia de la tradicional noche de fallos, que determinará los “campeones” de cada categoría y los nominados a las distintas menciones técnicas.

Cerca de las dos de la madrugada del miércoles será el inicio de la ceremonia, donde Gabriela Barboza —presidenta del jurado— irá dando a conocer rubro a rubro y rueda a rueda los puntajes con que se evaluaron a los cuarenta espectáculos.

Durante el concurso, los miembros del jurado evaluaron las propuestas en voces, arreglos corales y musicalidad (rubro 1); textos e interpretación (rubro 2), puesta en escena y movimiento escénico (rubro 3); bailes y coreografía (rubro 4) y vestuario y maquillaje (rubro 5). Además, cada integrante puntuó respecto a la visión global del espectáculo.

Con la confirmación del fallo, se definirá la programación de la rueda de ganadores, jornadas en las que actuarán los primeros y segundos premios de cada categoría.

Daecpu y la Intendencia de Montevideo trabajan en el tema. En principio, la idea era conformar dos días de espectáculos (jueves y viernes), o incluso tres, agregando el sábado. Sin embargo, las paralizaciones previstas por ADEOM y el paro nacional de mujeres por el 8M podrían afectar el plan original.

Los últimos ganadores

En el carnaval 2025, el primer premio de murgas se lo llevó Doña Bastarda, siendo la primera vez que se quedaba con la copa. En categoría parodistas ganó Momosapiens, conjunto que no festejaba desde 2012.

Otros dos conjuntos también festejaron por vez primera: Los Rolin en humoristas y La Sara del cordón en sociedad de negros y lubolos. Tabú, por su parte, alcanzó el máximo lauro por octavo año en revistas.

En tres de las cinco categorías del carnaval, perfectamente se podría estar repitiendo el primer premio en base a lo expuesto a lo largo de las tres ruedas del certamen.