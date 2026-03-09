La comparsa Valores durante su actuación en la segunda rueda del Concurso Oficial de Carnaval 2026, el 17 de febrero, en el Teatro de Verano Ramón Collazo.

El martes 14 de abril se realizará la ceremonia de premiación de la XX edición de los Premios Víctor Soliño al mejor tema inédito del carnaval. De esta manera, Agadu reconoce el trabajo de compositores y autores que presentaron obras inéditas en letra y música, que fueron parte del repertorio de los conjuntos en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas.

Este año se nominaron seis temas finalistas entre las decenas de postulados en las cinco categorías, por un jurado que integraron Eduardo Outerelo, Noemí Alem y Javier López.

Nominados

. “Sé que no traje mi voz” (Camilo Fernández, Maira Sepúlveda, Rodrigo Quijano, Pablo Castro y Camilo Routin / Cayó la Cabra)

. “Al humor” (Martín Fagúndez y Fabricio Speranza / Cyranos)

. “Casi todo” (Martín Souza / La Trasnochada)

. “Ese hombre limpia caminos” (Alberto Coco Rivero y Pablo Porciúncula / Valores)

. “El lago de los cisnes negros” (Aníbal González, Joaquín Doldán y Agustín Camacho / Yambo Kenia)

. “Homenaje a Adelia” (Aníbal González, Joaquín Doldán y Agustín Camacho / Yambo Kenia)

Además, el jurado otorgó tres menciones especiales directas a las siguientes composiciones: “Los Días” de Martín Souza para La Trasnochada; “El final de las dudas” de Pablo Riquero cantado por Patos Cabreros, y “No hay marcha atrás” de Alberto Coco Rivero y Martín Angiolini, interpretado por Valores.

El año pasado el ganador del Soliño fue “Volver a la esencia”, la retirada de a La Gran Muñeca compuesta por Agustín Amuedo, Pablo Porcíuncula, Mario Jolochin y Julián Rugnitz.

La ceremonia de premiación, que será en la Casa del autor de Agadu a partir de las 19.30 y que conducirá Marcelo Fernández, se representarán los temas elegidos como finalistas.