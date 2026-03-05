Humoristas Cyranos, el 24 de febrero, previo a su actuación en el Teatro de Verano.

Quedó definida la programación de la rueda de ganadores del Carnaval 2026, que este año se dividirá en tres jornadas, tratando de evitar que las etapas finalicen entrada la madrugada, algo que era habitual en los últimos años y que les quitaba público a las funciones de los últimos conjuntos.

Los dos primeros de cada categoría, según el fallo del jurado emitido este miércoles, realizarán entonces su espectáculo en el Teatro de Verano a partir de las 20.00 los días viernes, sábado y lunes.

Daecpu informó que los precios de las entradas para estas funciones, a la venta en Abitab, serán de $ 300 (platea alta), $ 500 (platea media) y $ 600 (platea baja). Los que estuvieron abonados a las tres ruedas del concurso o a la liguilla tendrán libre acceso.

Programación

Etapa 1 - Viernes 6 de marzo

20.00 La Compañía (primer premio revistas) 21.30 Cyranos (segundo premio humoristas) 23.00 Momosapiens (primer premio parodistas)

Etapa 2 – Sábado 7 de marzo

20.00 Yambo Kenia (primer premio sociedad de negros y lubolos) 21.30 Tabú (primer premio revistas) 23.00 Sociedad Anónima (primer premio humoristas) 0.30 La Gran Muñeca (segundo premio murgas)

Etapa 3 - Lunes 9 de Marzo

20.00 Valores (segundo premio sociedad de negros y lubolos) 21.30 Caballeros (segundo premio parodistas) 23.00 Doña Bastarda (primer premio murgas)