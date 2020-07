Marcelo Loureiro, biólogo e investigador del Instituto de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y curador de la Colección de Peces del Museo Nacional de Historia Natural, que no participó en la elaboración de este reporte, señala que en Uruguay faltan datos para hacer una evaluación precisa y seria. Así y todo, para no dejarme con las manos vacías o tal vez como guía para pensar el problema, sostiene que según su experiencia podría ser que “el sábalo, el dorado y la boga no estén tan mal”. Pero tal no sería la suerte del surubí (Pseudoplatystoma corruscans), el salmón criollo (Brycon orbignianus) y el mochuelo (Genidens barbu).