De los 24 artículos que cuenta Paul Ruiz que arrojó su rápida búsqueda en el portal Timbó de la ANII, no todos son publicaciones en revistas científicas. Hay conferencias, notas periodísticas y alguna que otra opinión o punto de vista de expertos. Cuando la búsqueda se limita a “revistas académicas” los resultados de la búsqueda de los términos “marihuana” y “puerta de entrada” y “drogas” (todos en inglés) son apenas 12. Aquí va el detalle ordenado cronológicamente.

Artículo: La importancia cambiante del alcohol y la marihuana como sustancias de entrada entre los consumidores graves de drogas (The shifting importance of alcohol and marijuana as gateway substances among serious drug abusers)

Publicación: Journal of Studies on Alcohol (1994)

Autores: A Golub y B D Johnson

Frase a destacar: “Los resultados sugieren que el alcohol no es un requisito previo para pasar a la marihuana, pero el consumo de marihuana casi siempre precede al consumo de sustancias más graves como la cocaína, el crack y la heroína”

Veredicto: no coincide con lo afirmado por Radío

Artículo: ¿Es la marihuana una droga de entrada? (Is Marijuana a Gateway Drug?)

Publicación: Eastern Economic Journal (1998)

Autor: Jeffrey DeSimone

Frase a destacar: “este estudio ha encontrado evidencia de que un efecto puerta de entrada de la marihuana a la cocaína tiene lugar en edades más tardías de lo que se pensaba anteriormente”

Veredicto: no coincide con lo afirmado por Radío

Comentario: La evidencia no favorece los efectos de puerta de entrada de la marihuana sobre una interpretación de factor común del inicio del consumo de drogas: respuestas a Anthony, Kenkel & Mathios y Lynskey (Evidence does not favor marijuana gateway effects over a common-factor interpretation of drug use initiation: responses to Anthony, Kenkel & Mathios and Lynskey)

Publicación: Addiction (2002)

Autores: Andrew Morral, Daniel Mccaffrey y Susan Paddock

Frase a destacar: “nuestro estudio demuestra que, contrariamente a las afirmaciones de muchos defensores y formuladores de políticas, los supuestos efectos de puerta de entrada de la marihuana no son daños conocidos del consumo de marihuana que se pueda esperar que causen un mayor uso o abuso de drogas duras si la incidencia del consumo de marihuana aumentara”

Veredicto: coincide con lo afirmado por Radío

Artículo: Predictores del consumo de marihuana en adolescentes antes y después del consumo de drogas lícitas: examen de la hipótesis de la puerta de entrada (Predictors of marijuana use in adolescents before and after licit drug use: examination of the gateway hypothesis)

Publicación: American Journal of Psychiatry (2006)

Autores: Ralph Tarter, Michael Vanyukov, Levent Kirisci, Maureen Reynolds y Duncan Clark

Frase a destacar: “22,4% de los participantes que consumieron marihuana no exhibieron la secuencia de puerta de entrada, lo que demuestra que este patrón no es invariable en los jóvenes que consumen drogas” y “no se obtuvo evidencia que respalde los “vínculos causales entre etapas”, como lo especifica la hipótesis de entrada. Tampoco se identificaron factores de riesgo específicos que estuvieran relacionados con el consumo de cada droga”

Veredicto: coincide con lo afirmado por Radío

Artículo: ¿Puede la teoría de la delincuencia psicológica social explicar el vínculo entre la marihuana y el consumo de otras drogas ilícitas? Un análisis longitudinal de la hipótesis de la puerta de entrada (Can social psychological delinquency theory explain the link between marijuana and other illicit drug use? A longitudinal analysis of the gateway hypothesis)

Publicación: Journal of drug issues (2006)

Autores: Cesar Rebellon, Karen Van Gundy

Frase a destacar: “incluso después de ajustar la influencia de las variables derivadas de la teoría de la cepa, la teoría del vínculo social y la teoría de la asociación diferencial, una serie de análisis de regresión logística longitudinal no logran refutar la hipótesis de que el consumo de marihuana ejerce una influencia causal sobre la probabilidad de consumir otra sustancia ilícita”

Veredicto: si bien no poder refutar la hipótesis tampoco implica su confirmación, podríamos pensar que el trabajo contradice lo afirmado por Radío

Artículo: Comprendiendo la asociación entre el consumo de marihuana en adolescentes y el consumo grave de drogas posteriormente: ¿efecto de puerta de entrada o trayectoria de desarrollo? (Understanding the association between adolescent marijuana use and later serious drug use: gateway effect or developmental trajectory?)

Publicación: Development and Psychopathology (2008)

Autores: H. Harrington Cleveland y Richard Wiebe

Frase a destacar: “en lugar de apoyar la interpretación de que el consumo temprano de marihuana 'desencadena' el consumo posterior de drogas fuertes, estos resultados sugieren que el patrón longitudinal de consumo de drogas que se ha interpretado como 'efecto puerta de entrada' podría conceptualizarse mejor como una trayectoria de desarrollo influenciada genéticamente”

Veredicto: coincide con lo afirmado por Radío

Artículo: Dentro de la puerta: Perspectivas de los usuarios sobre la marihuana como droga de entrada (Inside the Gate: Insiders' Perspectives on Marijuana as a Gateway Drug)

Publicación: Humboldt Journal of Social Relations (2013)

Autor: Rashi Shukla

Frase a destacar: “los adultos en este estudio variaron con respecto a sus percepciones sobre si pensaban o no que la marihuana era una droga de puerta de entrada. 45% expresó puntos de vista caracterizados como mixtos o conflictivos, 35% no apoyó la idea de que la marihuana fuera una droga de entrada y 19,6% apoyó firmemente la idea”

Veredicto: son apenas percepciones pero aún así, el resultado coincide con lo afirmado por Radío

Artículo: Ilegal o legal, la marihuana sigue siendo una droga de entrada (Illegal or Legal, Marijuana Remains a Gateway Drug)

Publicación: Focus (2018)

Autor: Richard Balon

Frase a destacar: “la legalización de la marihuana conduce a un aumento en el consumo de cannabis y al riesgo de trastornos por consumo de cannabis, y el consumo de cannabis se asocia con un aumento en el uso de opioides con receta no médica y en los trastornos por consumo de opioides. Estos hallazgos parecen confirmar, más que refutar, la vieja observación de que la marihuana es una droga de entrada”

Veredicto: si bien es un comentario sobre dos trabajos puntuales sin hacer investigación original, Balon contradice lo afirmado por Radío

Artículo: ¿Puerta de entrada o callejón sin salida? Uso de Big Data para evaluar la marihuana recreativa legal y los cambios en el uso de drogas “duras” (Gateway or Cul de Sac? Using Big Data to Assess Legal Recreational Marijuana and Changes in the Use of “Hard” Drugs)

Publicación: Sociation (2019)

Autores: Robert Todd Perdue y James Hawdon

Frase a destacar: “con respecto a la hipótesis de la puerta de entrada, concluimos que estos datos no sugieren que la legalización de la marihuana recreativa sirva como puerta de entrada para otras drogas, ya que las tendencias de búsqueda de drogas duras no son significativamente más altas en los estados con marihuana legal en comparación con los Estados Unidos en su conjunto”

Veredicto: coincide con lo afirmado por Radío

Artículo: Regulación del consumo de marihuana en los Estados Unidos: superando la hipótesis de entrada al consumo de drogas (Regulating Marijuana Use in the United States: Moving Past the Gateway Hypothesis of Drug Use)

Publicación: The Journal of Law, Medicine & Ethics (2020)

Autores: Jason Arnold y Robert Sade

Frase a destacar: “los académicos han examinado la historia y la aplicación de la hipótesis de la puerta de entrada y han argumentado que su uso debería retirarse porque implica una simplificación excesiva de la dinámica” y “la cuestión importante para los formuladores de políticas no es si la hipótesis de la puerta de entrada es cierta, sino cuál es la mejor manera de identificar a las personas en riesgo y brindarles protección y servicios para prevenir daños potenciales”

Veredicto: sin avalar o no si es puerta de entrada, coincide con lo afirmado por Radío de no insistir por ese lado

Artículo: ¿Es la marihuana realmente una droga puerta de entrada? Una prueba representativa a nivel nacional de la hipótesis de la puerta de entrada a la marihuana utilizando un diseño de emparejamiento de puntuación de propensión (Is marijuana really a gateway drug? A nationally representative test of the marijuana gateway hypothesis using a propensity score matching design) Publicación: Journal of Experimental Criminology (2022)

Autores: Cody Jorgensen y Jessica Wells

Frase a destacar: “los resultados de este estudio indican que el consumo de marihuana no es una puerta de entrada confiable al consumo de drogas ilícitas. Como tal, es poco probable que las políticas de prohibición reduzcan el consumo de drogas ilícitas”

Veredicto: coincide con lo afirmado por Radío

Artículo: Ampliación de la hipótesis de la marihuana como puerta de entrada más allá del consumo de drogas a los delitos violentos: examen del desequilibrio de los sistemas duales como mediador (Extending the Marijuana Gateway Hypothesis Beyond Drug Use to Violent Offending: Examining Dual Systems Imbalance as a Mediator)

Publicación: Crime & Delinquency (2022)

Autor: Thomas Wojciechowski

Frase a destacar: “los resultados de este estudio indican que el consumo de marihuana no es una puerta de entrada confiable al consumo de drogas ilícitas. Como tal, es poco probable que las políticas de prohibición reduzcan el consumo de drogas ilícitas”

Veredicto: no implica ni un espaldarazo ni una negación de lo afirmado por Radío porque relaciona el uso de marihuana con el delito violento