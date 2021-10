No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Por amplia mayoría –25 votos en 29 ediles presentes–, la Junta Departamental de Colonia resolvió llamar a sala al alcalde de Colonia Valdense, el nacionalista Andrés Malán, y a los demás concejales de ese municipio, a partir de una moción presentada por la bancada del Frente Amplio (FA).

El objetivo de los ediles frenteamplistas con el llamado apunta a analizar la situación que se vive en ese municipio tras un comunicado emitido por concejales que discrepan con el accionar del alcalde Malán.

El pedido realizado por la bancada del FA fue acompañado por los ediles colorados y la mayoría de los ediles del Partido Nacional, incluyendo a los representantes de la Lista 12, a la cual pertenece el cuestionado alcalde.

El presidente de la Junta Departamental de Colonia, Roberto Calvo, y otros tres ediles moreiristas votaron en contra “por cuestiones formales”. “Creemos que no amerita que la Junta Departamental intervenga en problemas de funcionamiento cotidiano de los municipios y no estamos seguros de que la ley lo permita”, argumentó Calvo en diálogo con la diaria.

El edil nacionalista Luis López integra la Lista 12, que lidera el exdiputado y actual director de Desarrollo Humano de la Intendencia de Colonia, Ricardo Planchón, a la cual también pertenece Malán.

Sin embargo, esa agrupación también votó el llamado a sala promovido por la bancada del FA. “Tratamos de informarnos de cómo estaba la situación en el Municipio de Colonia Valdense y decidimos acompañar el llamado a sala de Malán porque nosotros debemos dar el ejemplo”, dijo López a la diaria.

Agregó que “nos da la impresión de que el alcalde tomó determinaciones muy profundas, como ocurrió con la pintada en el puente, cuando tendría que haber dialogado con Marcel Bonnet y no haber llamado a la Policía”. “Creemos que a Malán le falta diálogo y cintura”, por lo cual “acompañamos el tenor del comunicado dado a conocer por los concejales” de Colonia Valdense, sostuvo el edil nacionalista.

Consultado sobre si Malán aún permanecía en la Lista 12, López respondió que “estamos evaluando si sigue en el sector; la palabra final la tendrá Ricardo Planchón, que es el líder de la agrupación” y que “ha tratado de ubicar a Malán”, aunque este “no le ha atendido el teléfono”, comentó el edil blanco. “Debemos ser francos: esa es la situación de Malán con la Lista 12”, concluyó López.

Conflicto en Colonia Valdense

Mediante un comunicado difundido el 20 de octubre, un grupo de concejales de Colonia Valdense criticó a Malán por “vulnerar el funcionamiento democrático” del concejo municipal.

La mayoría de los integrantes del concejo del Municipio de Colonia Valdense cuestionaron al alcalde, que el viernes 8 de octubre hizo una denuncia policial contra Marcel Bonnet, militante del FA, por una pintada contra la ley de urgente consideración en la base de un puente.

En una nota dirigida a los vecinos de Colonia Valdense, tres concejales titulares y otros tantos suplentes criticaron a Malán por “solicitar a la Policía que interviniera contra un vecino que se encontraba pintando el terraplén de cemento de la ruta 1, sobre la ruta 52”.

Los concejales cuestionaron que Malán no apostara “al diálogo” para “resolver una situación de estas características”, y argumentaron que “el terraplén de la ruta 1 no pertenece a la jurisdicción del municipio, pertenece al MTOP [Ministerio de Transporte y Obras Públicas]”, y que “a la fecha no existe un diseño aprobado por este Concejo Municipal (y menos aprobado por unanimidad, como mencionó el señor alcalde en algunos medios de prensa)”.

Los concejales que firmaron esa nota son los nacionalistas Antonela Malán, Omar Alcoba, Gustavo Tourn, María Espinosa y los frentistas Juanita Bertinat y Alcides Muñiz. “Tanto titulares como suplentes trabajamos diariamente en el funcionamiento del Municipio de Colonia Valdense”, aclaró Bertinat a la diaria.