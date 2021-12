No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El jueves 23 la Junta Departamental de Colonia recibirá al alcalde de Colonia Valdense, el nacionalista Andrés Malán, y a los demás concejales de ese municipio, a partir de una moción presentada en octubre por la bancada del Frente Amplio (FA).

El objetivo de los ediles frenteamplistas con el llamado apunta a analizar la situación que se vive en ese municipio tras un comunicado emitido por concejales que discrepan con el accionar del alcalde Malán.

El pedido realizado por la bancada del FA fue acompañado por los ediles colorados y la mayoría de los ediles del Partido Nacional, incluyendo a los representantes de la Lista 12, a la cual perteneció el cuestionado alcalde.

Conflicto en Colonia Valdense

Mediante un comunicado difundido el 20 de octubre, un grupo de concejales de Colonia Valdense criticó a Malán por “vulnerar el funcionamiento democrático” del concejo municipal.

La mayoría de los integrantes del concejo del Municipio de Colonia Valdense cuestionaron al alcalde, que el viernes 8 de octubre hizo una denuncia policial contra Marcel Bonnet, militante del FA, que hizo una pintada contra la ley de urgente consideración en la base de un puente.

En una nota dirigida a los vecinos de Colonia Valdense, tres concejales titulares y otros tantos suplentes criticaron a Malán por “solicitar a la Policía que interviniera contra un vecino que se encontraba pintando el terraplén de cemento de la ruta 1, sobre la ruta 52”.

Los concejales cuestionaron que Malán no apostara “al diálogo” para “resolver una situación de estas características”, y argumentaron que “el terraplén de la ruta 1 no pertenece a la jurisdicción del municipio, pertenece al MTOP [Ministerio de Transporte y Obras Públicas]”, y que “a la fecha no existe un diseño aprobado por este Concejo Municipal (y menos aprobado por unanimidad, como mencionó el señor alcalde en algunos medios de prensa)”.

Los concejales que firmaron esa nota son los nacionalistas Antonela Malán, Omar Alcoba, Gustavo Tourn, María Espinosa y los frentistas Juanita Bertinat y Alcides Muñiz. “Tanto titulares como suplentes trabajamos diariamente en el funcionamiento del Municipio de Colonia Valdense”, aclaró Bertinat a la diaria.

Desvinculado

El 29 de octubre el comité directivo de la Lista 12 del Partido Nacional en Colonia resolvió desvincular del sector al alcalde de Colonia Valdense. El distanciamiento entre Malán y el principal referente del sector, el director de Desarrollo Humano de la Intendencia de Colonia e integrante de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), Ricardo Planchón, empezó con la gestión en el Municipio de Colonia Valdense, pero lo ocurrido tras la denuncia realizada por el alcalde al militante del FA precipitó la decisión.

Según comentó Planchón a la diaria, Malán “no respondió a más de 30 llamadas y a 50 mensajes que le envié desde que asumió como alcalde”. “He podido hablar más veces con el presidente de la República, Luis Lacalle, que con un alcalde elegido por nuestro sector”, se quejó el exdiputado coloniense.