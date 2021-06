No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El diputado frenteamplista por Colonia, Nicolás Viera, dijo a la diaria que el intendente Carlos Moreira cometió “un error” al anunciar su retorno al Partido Nacional (PN) desde el edificio de la comuna coloniense. En la conferencia de prensa también participaron el presidente del directorio nacionalista, Pablo Iturralde, y el diputado Mario Colman, también integrante de esa colectividad.

“Si bien es cierto que Moreira recibe a todos aquellos que le solicitan una entrevista, sea del partido que sean, incluyendo a representantes de Frente Amplio, no es menos cierto que no se ha generado un evento político partidario dentro de la intendencia”, dijo Viera.

El representante emepepepista agregó: “yo reivindico que cada ciudadano defienda su participación política, porque es algo muy bueno para la democracia” pero “no me parece correcto hacer un acto político partidario dentro de una institución pública como lo es la intendencia, que es la casa de todos los colonienses, de quienes votaron al PN y de quienes votaron a los otros partidos”. “Yo soy frenteamplista, y no me representa esa actitud del intendente”, disparó.

Viera concluyó que Moreira “recibe a todos aquellos que le solicitan una entrevista, sea del partido que sean, incluyendo a representantes de FA, pero no menos cierto es que con el anuncio de su retorno al nacionalismo ha generado un evento político partidario dentro de la intendencia”.

La conferencia de prensa de Moreira también fue cuestionado por otros dirigentes del Frente Amplio, como el diputado Gustavo Olmos y el exdirector de Deportes, Fernando Cáceres.

No corresponde que el @PNACIONAL anuncie en las oficinas de la Intendencia de Colonia el regreso al Partido de quien nunca se fue.@IturraldeVPablo debe ser más cuidadoso en separar la institucionalidad con lo partidario. Sabido es que a Moreira no le podemos pedir prolijidad. https://t.co/bvCJVjfqeZ — Tato Olmos (@tato_olmos) June 30, 2021